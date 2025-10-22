　
社會 社會焦點 保障人權

棍棒狂K狠戳！旗山碗粿名店爆虐貓...慘遭蛋洗　3小貓現況曝

▲▼棍棒虐打、狠戳籠中貓！旗山碗粿店爆虐貓慘遭蛋洗。（圖／翻攝社會事新聞影音）

▲棍棒虐打、狠戳籠中貓！旗山碗粿店爆虐貓。（圖／翻攝社會事新聞影音）

記者賴文萱／高雄報導

高雄旗山區一家知名碗粿店老闆，被直擊疑似虐貓，民眾將畫面拍下後通報，市府動保處21日晚間立即登門稽查，將3隻貓帶回動物醫院安置觀察。而老闆虐貓畫面被PO上網後，引起大批網友憤怒，該家碗粿店鐵門也慘遭不明人士蛋洗，警方將調閱周邊監視器追查犯嫌。

據了解，該家碗粿店用鐵籠關養3隻貓，但老闆被人直擊，竟拿著棍棒虐打、狠戳貓咪，導致貓咪不停慘叫，民眾將畫面全拍下發上社群平台Threads，並通報給動保處處理。

▼遭棍棒虐打、狠戳！旗山碗粿店3小貓現況曝。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼ 棍棒虐打、狠戳籠中貓！旗山碗粿店爆虐貓慘遭蛋洗，3小貓現況曝。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼ 棍棒虐打、狠戳籠中貓！旗山碗粿店爆虐貓慘遭蛋洗，3小貓現況曝。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼ 棍棒虐打、狠戳籠中貓！旗山碗粿店爆虐貓慘遭蛋洗，3小貓現況曝。（圖／記者賴文萱翻攝）

高雄市動保處表示，21日接獲檢舉後立即派員處理，現場三隻貓飼養環境不佳，初步檢視貓隻無外傷，同仁將貓隻先帶至合約動物醫院留置檢查及觀察，行為人後續將依動物保護法進行裁處。

動保處表示，該行為人涉犯動物保護法第5條第2項第4款:飼主對於其管領之動物，應避免其遭受騷擾、虐待或傷害；動物保護法第30條規定，故意傷害或使動物遭受傷害，而未達動物肢體嚴重殘缺、重要器官功能喪失或死亡，處新台幣一萬五千元以上七萬五千元以下罰鍰。

另外，動物保護法第32條規定，飼主使其飼養之動物遭受惡意或無故之騷擾、虐待或傷害，情節重大且有致死之虞，直轄市或縣（市）主管機關得逕行沒入飼主之動物。動物保護法第33-1條則規定，不得飼養依第十九條第一項應辦理登記之寵物及認養依第十四條第一項收容之動物。

▲▼ 棍棒虐打、狠戳籠中貓！旗山碗粿店爆虐貓慘遭蛋洗，3小貓現況曝。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲旗山碗粿店爆虐貓慘遭蛋洗。（圖／記者賴文萱翻攝）

老闆虐貓行為曝光後，引起大批網友憤怒，該店家鐵門也慘遭不明人士砸蛋。對此，轄區警方表示，目前尚未接獲店家報案，不過已主動派員前往現場了解狀況，並調閱周邊監視器影像釐清相關事證。

至於丟擲雞蛋行為人，警方仍持續追查中，後續如有具體進展將依規對外說明。

10/21 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

醫生斷言活不過20歲　「超跑媽媽」愛子小比25歲走了　媽媽心碎告別文曝光：此生有你，夫復何求

醫生斷言活不過20歲　「超跑媽媽」愛子小比25歲走了　媽媽心碎告別文曝光：此生有你，夫復何求
修杰楷.陳柏霖.Energy坤達.書偉涉閃兵！　棒棒堂小杰也涉案..阿緯3天前才幫他背書

修杰楷.陳柏霖.Energy坤達.書偉涉閃兵！　棒棒堂小杰也涉案..阿緯3天前才幫他背書

三寶騎士違規還怒槓駕駛　尾隨理論下秒原地倒車！

三寶騎士違規還怒槓駕駛　尾隨理論下秒原地倒車！

藝人閃兵案第三波！Energy團員張書偉遭上銬拘提畫面曝

藝人閃兵案第三波！Energy團員張書偉遭上銬拘提畫面曝

金宇彬「穿禮服走機場」震驚羅PD　李光洙吐槽：瘋狂想出風頭XD

金宇彬「穿禮服走機場」震驚羅PD　李光洙吐槽：瘋狂想出風頭XD

