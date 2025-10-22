　
社會 社會焦點 保障人權

獨／家屬控縮胃減重害腦病變！音檔曝光　名醫：她貸款也堅持要開

▲▼患者出院仍四肢無力，臥床需要包尿布。（圖／家屬提供）

▲患者出院仍四肢無力，臥床需要包尿布。（圖／家屬提供）

記者許宥孺／高雄報導

高雄減重名醫宋天洲遭控訴過度醫療，一名BMI 24的女患者接受「單吻合迴腸雙通道胃繞道手術(SASI)」後，因營養不良、意識昏迷被送至急診，診斷出腦部病變，一度穿尿布臥床，瘦到只剩37公斤。宋天洲昨（21）日強調，已在充分告知風險後，患者仍堅持開刀，否認過度醫療，但家屬今天曝光雙方對話音檔，指醫師事後表現的像是不願開刀，對於自己刀法有自信，但刀子落下就是切除2/3胃組織造成養分吸收不足。宋天洲則反擊，選擇的術式是多年經驗判斷，也是被多數醫師支持的術式。

一名體重54公斤、BMI 24的31歲女性患者，今年4月28日找上宋天洲執行縮胃手術，但女子術後幾乎無法進食也無法排氣，就連一顆布丁也吃不完，嚴重營養不良。7月中旬，患者意識昏迷被送進急診，診斷指出「胃切除及胃腸繞道術後，維他命B缺乏所致韋尼克氏腦病變」，目前四肢無力幾乎只能臥床包尿布，而體重還在持續暴瘦，僅剩37公斤。

▲▼患者住院臥床雙腳無力，一起身就跌倒。（圖／家屬提供）

▲家屬指控醫師表現的不願開刀，但卻選擇最激進的術式，造成妹妹營養不良導致腦病變。（圖／家屬提供）

患者姊姊今（22日）再度提供《ETtoday新聞雲》一段錄音檔，時空背景是妹妹手術後3個月，當時因無法順利進食、吃什麼就吐什麼，自己只好到醫院找宋天洲醫師討說法，質疑妹妹術前只有54公斤，宋怎麼會同意開刀？但宋天洲卻主張，「一般我不鼓勵病人開，但她硬要開如果我不開，她會去找別人開會比較好嗎？至少我會我的手術有信心。」 

家屬砲轟，宋醫師的態度好像很不願意開刀的樣子，但一開下去就是直接切除三分之二胃部組織，還一邊砲轟瘦巴巴的人來找他開刀，是某位醫師宣傳醫美級減重手術造成的結果；宋醫師宣稱「韋尼克氏腦病變」發生率極低，大陸一年開4萬多個可能都沒有發生1個，但既然已有案例，也是否該衡量切除過半胃部組織是否有營養失衡影響腦部的問題，減重術式有很多種，怎麼會選擇最激進、手術費較貴的SASI（單吻合迴腸雙通道胃繞道手術），縮胃限制食量後，又施作胃繞道減少養分吸收？

▲家屬翻閱「學姊」文章，發現宋天洲幫一堆小基數患者刀。（圖／宋天洲醫師提供）

▲家屬翻閱「學姊」文章，發現宋天洲幫一堆小基數患者刀。（圖／宋天洲醫師提供）

家屬也質疑，既然宋醫師不願替小基數（通常指減重基數在10公斤以內）患者開刀，那怎麼會網路上有一堆小基數患者分享手術經驗？翻閱網路文章，有女患者BMI不到25，手術當天59.2公斤，術後都維持在38公斤上下，要很努力吃體重才不會往下掉；也有患者63、65公斤也都去做手術，這些人BMI都不超過30，完全打臉宋醫師口中說的「體重輕的我一律建議不要開」的說法。

宋天洲對家屬的質疑則提出反駁，指出患者在第一次門診即要求進行胃繞道手術，他曾多次勸退並給予3週緩衝期考慮，「這個病人到最後自己沒錢還去貸款，貸款沒過還堅持一定要開」。

至於為何選擇SASI？宋天洲解釋，這是基於多年臨床經驗的判斷，他有3、4000例胃袖狀切除手術經驗，長期併發症包括胃食道逆流和復胖問題，SASI並不是激進的手術，反而是現在相對安全、後遺症最少，還能吃比較多東西的手術，也是去年全台統計中佔比最高、被多數醫生支持的術式。

▲宋天洲表示，勸退3周患者還貸款執意手術，希望達到38公斤。（圖／宋天洲醫師提供）

▲宋天洲表示，勸退3周患者還貸款執意手術，希望達到38公斤。（圖／宋天洲醫師提供，點圖可放大）

宋天洲也提供患者初診表，指出患者當時自己填寫的目標體重就是瘦到38公斤，未因手術造成出血、栓塞、狹窄或進食困難等問題。對於家屬指控他不鼓勵開刀卻硬開，宋天洲表示，有些患者還是會找別的醫師開，有患者出問題後又是他收尾，他對自己的手術有信心，但該段對話並非在門診時對病人說的，是姊姊到醫院詢問時的對話，兩者時間不同切勿混淆。

【相關新聞】

獨／又有減重名醫出事！女病患縮胃釀腦病變剩37kg　停業4月

快訊／幫未成年做縮胃術！高雄減重名醫遭停業4月　罰15萬被移送

獨／女縮胃釀腦病變「布丁吃不完」臥床包尿布畫面曝　院方回應了

獨／31歲女縮胃腦病變「癱床包尿布」　名醫：她住院還吃麥當勞

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

相關新聞

高雄4月大男嬰打疫苗後趴睡亡　將解剖查死因

高雄4月大男嬰打疫苗後趴睡亡　將解剖查死因

高雄市林園分局昨（21）天接獲一對父母報案，他們4個月大的兒子昨天在打完疫苗後，回家休息，沒多久父母發現兒子疑似翻身後臉朝下而失去呼吸，緊急送醫搶救後仍宣告不治，警方初步排除男嬰有遭虐的情況，至於是悶死或是否與疫苗有關，仍需等進一步相驗確認。

高雄漁港火警漁船突起火濃煙竄天

高雄漁港火警漁船突起火濃煙竄天

小貓被棍狂戳哀嚎　碗粿店發文道歉

小貓被棍狂戳哀嚎　碗粿店發文道歉

剛開園就爆虐兒！高雄幼兒園遭終止契約

剛開園就爆虐兒！高雄幼兒園遭終止契約

城揚每坪200萬卡位美術館精華地　自曝「10年內不蓋住宅」

城揚每坪200萬卡位美術館精華地　自曝「10年內不蓋住宅」

