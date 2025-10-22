陽明山土石流「休旅車被沖下山」她嚇：朝我們撞！網怒喊蔣不聽

▲陽明山菁山路101巷發生土石流。（圖／網友授權）



記者施怡妏／綜合報導

受到東北風季風、東方低壓帶雙重影響，今（22日）大台北、基隆北海岸、宜蘭地區雨勢持續，台北市陽明山菁山路101巷口今下午2時5分許傳出災情，現場路樹、土石滑落，整片道路滿是泥濘碎石。一名女網友行經該路段，有輛休旅車被土石流沖下，直直朝他們撞，車窗被撞破，所幸無人受傷。

「差點小命不保⋯」女網友在Threads發文，由於雨勢持續，現場土石滑落，有輛休旅車行經時受到衝擊，連人帶車被沖刷下來，原PO剛好經過此路段，「那台車真的朝我們這邊撞過來，第一時間真的是護小孩，汽座有做好做滿」。

隨後她立刻轉頭離開，還好只是車窗破掉而已，車內人員都平安無事，想起這段恐怖經歷，她坦言，「手真的還在抖，希望那台車車主沒事。」

影片曝光，不少網友驚呼，「這幾年災害真的讓人覺得，一個台灣兩個世界，高雄這幾天偶爾毛毛雨，其他時間還出太陽，沒想到北部豪雨風災夾帶土石流」、「兩個雙北市長不知道在衝殺毀，什麼都要等中央然後卸責」、「可想而知，花蓮光復鄉居民的恐懼」。

網友氣炸，留言點名台北市長蔣萬安，「結果『蔣』不聽認為台北沒事！」「扯爆，淡水北投跟士林山區一帶這三天大風大雨一直來，阿就講不聽啊」、「發生災情然後不放假就是不放假」。

