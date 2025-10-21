　
社會 社會焦點 保障人權

背包男應徵「月薪4萬5」事務員！首次「外出收錢」就被逮

▲男車手求職落入詐騙當車手，第一天上工遭逮。（圖／警方提供）

▲男車手求職落入詐騙當車手，第一天上工遭逮。（圖／警方提供）

記者唐詠絮／彰化報導

詐騙手法層出不窮，高價洋酒、黃金、名錶名畫、越南房地產投資、求職高薪等等竟都是詐騙，日前彰化及員林警分局接獲報案，逮捕一名29歲男車手，他上網求職應徵事務員，遭詐騙集團誘騙，只需負責外出收錢，每月4萬5千元落袋，未料第一次執行任務便被逮，警方強調，詐騙集團不斷翻新話術，民眾必須提高警覺，切勿上當。

員林分局員林派出所接獲一名綽號「阿銘」的民眾報案，表示他在LINE上認識一名暱稱「半隻桃」的女網友，對方不斷鼓吹他投資30年份威士忌，聲稱轉手可獲暴利，要求阿銘以30萬元購買4瓶洋酒。

▲男車手求職落入詐騙當車手，第一天上工遭逮。（圖／警方提供）

▲男車手求職落入詐騙當車手，第一天上工遭逮。（圖／警方提供）

阿銘立即到派出所求證。所長江耀邦確認這是典型的假買賣詐騙手法，於是將計就計，前往現場埋伏，當場查獲前來取款的曹姓車手，現場查扣30萬元詐騙款項。據悉曹男在網路求職，被詐團以月薪4萬5千元的「事務助理員」工作誘騙，聲稱只需到指定地點收取款項即可，沒想到第一次出手就被逮。

10月17日中午，彰化市一名66歲方姓男子到銀行，欲臨櫃提領27萬元現金。行員發現他神情緊張、說詞反覆，一下說要買黃金，一下又改口投資海外房地產，立即通報警方。

▲男車手求職落入詐騙當車手，第一天上工遭逮。（圖／警方提供）

▲阿伯遭投資詐騙彰化警分局員警前往阻詐。（圖／警方提供）

彰化分局民生路派出所巡邏警員李致瑭、林宏穎火速趕抵，查看方男手機對話紀錄後，發現他與一名自稱「張小明」的網友互動頻繁，對方以投資越南房地產為由，不斷用「穩賺不賠」的話術誘騙匯款。警方當場識破這是「假交友真詐騙」手法，經詳細解釋後，方男才恍然大悟，連聲感謝警方與行員的及時協助，保住他辛苦積攢的27萬元養老金。

警方呼籲，詐騙集團常透過社交軟體以交友名義接觸民眾，再以「限量年份洋酒」、「名錶名畫」等高端商品投資為誘餌，用穩賺不賠的話術引導民眾加入偽冒LINE群組，最後要求面交或匯款，尤其近期「假交友結合假投資」的詐騙案件明顯增加，請民眾務必撥打165反詐騙專線查證，避免辛苦錢落入詐團口袋。

10/19 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

前民進黨立委高嘉瑜外型亮麗，也常被詐團成員盜用照片打廣告，近日在「我是大安人」臉書社團，就出現一篇徵友詐騙文，盜用高嘉瑜照片稱「47歲離異，真心找老公，再婚，先同居！後登記」文末也附上line ID。對此，高嘉瑜批評詐騙集團太囂張，盜圖不可取、年齡更是差太多，「重點是全台灣有人不認識我嗎？」

彰化詐騙車手投資員林網路求職

