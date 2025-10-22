　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

首位報名！參選2026新北市長　蘇巧慧赴民進黨部遞交徵召意願書

▲▼ 總統與民進黨新北黨部基層黨公職座談，蘇巧慧會後受訪。（圖／記者李毓康攝）

▲民進黨立委蘇巧慧。（圖／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

民進黨日前通過的徵召縣市自願報名條款，從上週起至10月31日止，有意願參選徵召縣市者，可向中央黨部登記報名。民進黨立委蘇巧慧今（22日）上午赴中央黨部繳交參選意願表。蘇表示，今天利用在立法院開會、地方行程的中間空檔，按照民進黨選對會規定，特別到黨中央正式遞交直轄市長參選意願表，希望在2026年代表民進黨參選新北市長、為民進黨守下這一城。

民進黨日前通過初選提名選務時程，縣市長提名預計採4個梯次公布，在明年1月底前完成所有提名作業，首波第1梯次縣市長提名今日送黨內中執會通過，名單為台中市何欣純、宜蘭縣林國漳、台東縣陳瑩、嘉義市王美惠，今也將召開提名記者會。

組織部主任張志豪表示，特別感謝蘇巧慧委員今天表達意願，彙整相關意願表後，31日下午五點彙整總表送交選對會參酌。

蘇巧慧指出，今天利用在立法院開會、地方行程的中間空檔，按照民進黨選對會規定，特別到黨中央正式遞交直轄市長參選意願表，希望在2026年代表民進黨參選新北市長、為民進黨守下這一城。

至於對贏得初選有信心嗎？蘇巧慧表示，我已經讓新北市民檢驗十年，也用這段時間證明，自己和團隊觀念創新、行動力強，這段時間也向新北市民請益，聽到大家意見也收到很多鼓勵，有信心在這一戰讓新北市煥然一新，讓新北市更新更好，用這樣的態度帶領新北隊成為2026最強棒。

鄭麗文說新北市必定國民黨？蘇巧慧回應，每個政黨會各自推出自己的人選，是很自然的事情，其他黨要怎麼討論合作、競爭，我想這也都是他黨事務，至於我們自己就是從一而終，我們對新北提出最好的理想、最好的計畫，希望新北市民認真檢視我們，也希望我們能夠成為帶領新北最好的這一棒。

10/21 全台詐欺最新數據

491 2 6184 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

排球王子爆偷吃！　小三竟是AV女神河北彩伽
快訊／彰化縣長緊急下令：熟廚餘全送焚化爐
男星閃兵偽造高血壓！痛苦過程曝光　醫嘆：恐回不來
快訊／坤達道歉：不好意思讓很多人失望
坤達閃兵！吳宗憲鬆口《玩很大》隊長暫代人選
快訊／坤達50萬交保！
役男體位標準擬更改！　內政部：BMI加嚴、高血壓強制住院
快訊／緊急撲殺195隻豬　清空畫面曝光
敲碗成功！　江蕙演唱會「確定加場」
豪雨狂炸！汐止康寧街邊坡「坍塌範圍擴大」　住戶緊急撤離

前立委鄭麗文當選國民黨主席，她向黨內喊話，2026年一定要贏，並點名藍委謝龍介、蘇清泉、柯志恩後表示，要從台灣尾開始贏、台灣尾戰到台灣頭，「南台灣你們都贏，我們就出頭天」。對此，前立委邱毅今（22日）分析，藍營在高雄勝算最大的3大原因，喊話鄭麗文趕緊成立「南台灣勝選小組」，拿下高雄或台南，甚至屏東，那時戰功彪炳，還有牛鬼蛇神的空間？

民進黨蘇巧慧2026大選新北市長張志豪徵召

