首位報名！參選2026新北市長　蘇巧慧赴民進黨部遞交徵召意願書

▲民進黨立委蘇巧慧。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨日前通過的徵召縣市自願報名條款，從上週起至10月31日止，有意願參選徵召縣市者，可向中央黨部登記報名。民進黨立委蘇巧慧今（22日）上午赴中央黨部繳交參選意願表。蘇表示，今天利用在立法院開會、地方行程的中間空檔，按照民進黨選對會規定，特別到黨中央正式遞交直轄市長參選意願表，希望在2026年代表民進黨參選新北市長、為民進黨守下這一城。

民進黨日前通過初選提名選務時程，縣市長提名預計採4個梯次公布，在明年1月底前完成所有提名作業，首波第1梯次縣市長提名今日送黨內中執會通過，名單為台中市何欣純、宜蘭縣林國漳、台東縣陳瑩、嘉義市王美惠，今也將召開提名記者會。

組織部主任張志豪表示，特別感謝蘇巧慧委員今天表達意願，彙整相關意願表後，31日下午五點彙整總表送交選對會參酌。

蘇巧慧指出，今天利用在立法院開會、地方行程的中間空檔，按照民進黨選對會規定，特別到黨中央正式遞交直轄市長參選意願表，希望在2026年代表民進黨參選新北市長、為民進黨守下這一城。

至於對贏得初選有信心嗎？蘇巧慧表示，我已經讓新北市民檢驗十年，也用這段時間證明，自己和團隊觀念創新、行動力強，這段時間也向新北市民請益，聽到大家意見也收到很多鼓勵，有信心在這一戰讓新北市煥然一新，讓新北市更新更好，用這樣的態度帶領新北隊成為2026最強棒。

鄭麗文說新北市必定國民黨？蘇巧慧回應，每個政黨會各自推出自己的人選，是很自然的事情，其他黨要怎麼討論合作、競爭，我想這也都是他黨事務，至於我們自己就是從一而終，我們對新北提出最好的理想、最好的計畫，希望新北市民認真檢視我們，也希望我們能夠成為帶領新北最好的這一棒。