喊話鄭麗文成立「南台灣勝選小組」　邱毅點3原因：高雄勝算最大

▲國民黨主席當選人鄭麗文。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

前立委鄭麗文當選國民黨主席，她向黨內喊話，2026年一定要贏，並點名藍委謝龍介、蘇清泉、柯志恩後表示，要從台灣尾開始贏、台灣尾戰到台灣頭，「南台灣你們都贏，我們就出頭天」。對此，前立委邱毅今（22日）分析，藍營在高雄勝算最大的3大原因，喊話鄭麗文趕緊成立「南台灣勝選小組」，拿下高雄或台南，甚至屏東，那時戰功彪炳，哪還有牛鬼蛇神的空間？



邱毅表示，鄭麗文現在要做的是無視趙少康的糾纏，也不要理會反共藍另立黨中央的威脅，趕緊成立「南台灣勝選小組」，這才是正辦。

邱毅表示，只要在明年選戰，鄭麗文帶領國民黨拿下高雄或台南，甚至屏東，那時候戰功彪炳，哪還有這些牛鬼蛇神的空間呢？

邱毅分析，高雄的勝算最大，有三大原因。第一，民眾黨在高雄沒有人選，早已是藍白合，國民黨一直鎖定柯志恩，沒有初選紛擾，相對民進黨，則人人明爭暗鬥，內耗嚴重。

邱毅指出，第二，民進黨執政的弊案叢生，目前已有五大弊案，即「美濃大峽谷案」、「馬頭山廢棄物案」、「大坪頂柏油山案」、「高雄水庫光電弊案」、「大樹光電弊案」，未來還有更多的弊案會冒出來。

邱毅認為，第三，高雄早已人心思變，民進黨執政太久，已腐朽不堪，官商勾結，黑白不分，民眾是恨在心裡，敢怒不敢言，只要國民黨勤跑基層，努力揭發弊案，自然能爭取到民心。

至於台南，邱毅分析，雖然是賴清德的本命區，也是綠營大本營，但國民黨在台南也有三大優勢。第一，謝龍介在地耕耘三十年，國民黨早鎖定此一人選，既無初選內耗紛擾，也已經順利藍白合。

邱毅指出，第二，賴清德打壓陳亭妃，收押郭信良，若最後是林俊憲對決謝龍介，陳亭妃支持者一定暗助謝龍介。

邱毅直言，第三，台南的弊案也是多多，甚至黑道、黑槍橫行，如果國民黨能主動揭發，必能爭取到民心。

▼前立委邱毅。（圖／記者黃哲民攝）