地方 地方焦點

從事「美的產業」逾40年　廖延修盼培育優秀人才

▲從事美的產業逾40年廖延修推動技藝創意教育

▲廖延修表示：「一技在手，受用無窮」，傳達的理念就是技能的價值。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

從事美髮、美容等造型設計產業，超過40年的台灣知名SIG創辦人廖延修，日前出席桃園市第二專長發展協會舉辦的2025國際青年創意美學競賽表示，今年的競賽活動有來自13個國家、逾2,000名選手參賽，規模再創新高；透過此一競賽，不僅讓彼此成長，也讓手藝和作品被更多人看見，培育更多美的產業優秀人才。

廖延修21日表示：「一技在手，受用無窮」，傳達的理念就是技能的價值。一個人擁有好的技術，可以給自己和家庭帶來經濟力；一群人擁有好的技術，可以改變一個企業甚至是產業的未來；他因從事美的產業，重視技技藝和創意美學，對已成「桃園品牌」的國際青年創意美學競賽，肯定桃園市第二專長發展協會創會理事長梁淑貞和現任理事長馮開華為推動技職教育打拚，所做的努力。

▲從事美的產業逾40年廖延修推動技藝創意教育

▲從事美的產業逾40年，廖延修(右二)推動技藝創意教育，並以感恩之心回饋社會。（圖／記者楊淑媛攝）

廖延修認為，像這樣的競賽交流，不僅能讓彼此成長，也讓參賽者的手藝和作品被更多人看見，培育更多優秀人才。希望每個從事美的行業者，包括美容美髮、美甲美睫，甚至服裝設計師，每個人能夠站在消費者角度，滿足消費者對美的需求，並對社會有貢獻。

而青年學子參加這樣的競賽，是讓自己脫穎而出的管道，甚至增加自信心的建立，有沒有奪冠並非重要。1991年廖延修(修哥)尚為美髮顧問公司輔導師時發現，髮廊只提供髮型、髮質的技術服務是不足的；女人沒有色彩的髮色是不完美的，因此1993年他成立SIG沈默是金開發公司，從義大利引進SIG髮絲會好調色染髮技術；掀起台灣美髮市場彩色染髮的風潮。

如何讓消費者愛上染髮，但不會受傷害？廖延修再開發頭皮隔離護理，因而頭皮、健髮、臉部、身體一路開發客人的需求；一路上都成為市場的先鋒，並研發歐洲生產，對品質的堅持而廣受愛美人士肯定。

從2004年開始，在SIG區域夥伴及全台SIG專門店的共同支持下，該公司每年皆以善款協助全台弱勢團體，並陸續捐贈三部救護車給澎湖縣政府。廖延修目前身兼中華亞太頭皮產業發展協會理事長及國立台北商業大學EMBA暨MBA校友會理事長，多年來持續投身慈善公益，結合企業影響力與個人熱忱，致力於社會貢獻。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

從事「美的產業」逾40年　廖延修盼培育優秀人才

三寶騎士違規還怒槓駕駛　尾隨理論下秒原地倒車！

