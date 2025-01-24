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技藝優化再精進　台南市國中技藝教育競賽564名技職小達人同場競技

▲台南市教育局於曾文農工等10所國私立技專校院，舉辦台南市113學年度技藝教育競賽，競賽共11大職群18項競賽主題，564名學生參賽各主題競爭激烈。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市教育局於曾文農工等10所國私立技專校院，舉辦台南市113學年度技藝教育競賽，競賽共11大職群18項競賽主題，564名學生參賽各主題競爭激烈。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「多元試探，找尋自我」，為加強學生學習動機與興趣，增進技職教育向下扎根，台南市教育局1月21至24日分別於曾文農工等10所國私立技專校院，舉辦台南市113學年度技藝教育競賽，競賽共11大職群18項競賽主題，包含「機械識圖與製圖」、「烘焙」、「護理基本工作」等，564名學生參賽各主題競爭激烈，學生無不使出最好的表現。

黃偉哲市長表示，技職教育是一套培養解決社會問題的體系，有著動手解決問題的特質，現今社會讀書考試已不是唯一目標，學生更應該要適才適所發展興趣，教育局透過多元生涯試探活動引導學生找尋自我，其中國三階段的技藝教育課程更是重要的試探媒介，由學校衡酌學生興趣志向，與技專校院或業界合作每週安排半天以上的職群課程，讓學生能提早認識職群內容，並辦理此項競賽讓更多學生可投入。

▲台南市教育局於曾文農工等10所國私立技專校院，舉辦台南市113學年度技藝教育競賽，競賽共11大職群18項競賽主題，564名學生參賽各主題競爭激烈。（圖／記者林東良翻攝，下同）

教育局鄭新輝局長表示，113學年度共65所國中（含私立昭明國中及德光中學）辦理抽離式技藝教育課程201班與專班1班，共3785名學生選習，其中遴選出564名技藝優良學生參與競賽，選出161位學生得獎，競爭激烈。而技藝競賽表現優秀學生除可藉此升讀高中職實用技能學程或選讀五專外，競賽成績亦為台南區12年國教免試入學超額比序採計項目之一，獲獎學生也將於5月併同台南市技藝教育優良人員辦理頒獎典禮，予以公開表揚。

▲台南市教育局於曾文農工等10所國私立技專校院，舉辦台南市113學年度技藝教育競賽，競賽共11大職群18項競賽主題，564名學生參賽各主題競爭激烈。（圖／記者林東良翻攝，下同）

教育局指出，除了技藝教育競賽，為增進學生生涯試探及覺察機會，教育局持續規劃多元試探活動，例如國小高年級學生參訪專科學校及技術型高中體驗、國中小教師增能體驗、技職博覽會、國中暑期職涯體驗課程或營隊、參訪觀光工廠或產業等，另設置3所區域職業試探與體驗示範中心及1所技職教育及職業試探推動中心，提供國小高年級學生在電機電子、餐飲、設計、農業、藝術、水產及醫護相關職業之試探活動。期待藉由一系列技職競賽與活動的規劃，提供學生多元展能機會，協助學生找尋自己的未來。

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