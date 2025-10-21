　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

捷運藍線核定！全長8.39公里、10站貫穿東區永康　台南2026年底動工

▲台南捷運藍線獲行政院核定，市長黃偉哲宣布古都交通將邁入新篇章。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南捷運藍線獲行政院核定，市長黃偉哲宣布古都交通將邁入新篇章。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南等了多年，第一條捷運藍線21日正式獲行政院核定拍板，台南市長黃偉哲形容，這是「古都交通邁入新篇章」的歷史時刻，代表台南正式踏入軌道運輸城市之列。

▲台南捷運藍線獲行政院核定，市長黃偉哲宣布古都交通將邁入新篇章。（記者林東良翻攝，下同）

捷運藍線全長約8.39公里，北起永康大橋站，南至台南文化中心，並規劃連通仁德機廠的支線。路線橫跨永康區、中華東路沿線至東區與仁德核心地段，未來可串連藍線延伸線、綠線與紅線等路網，成為台南捷運系統的主幹軸。

▲台南捷運藍線獲行政院核定，市長黃偉哲宣布古都交通將邁入新篇章。（記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲表示，藍線核定是中央與地方團隊多年協調、共同努力的成果，也感謝立委與議員協力爭取。他強調，捷運將打通大眾運輸重要節點，翻轉台南交通樣貌，更帶動城市整體發展與生活圈再造。

▲台南捷運藍線獲行政院核定，市長黃偉哲宣布古都交通將邁入新篇章。（記者林東良翻攝，下同）

交通局長王銘德說明，藍線採「高架跨座式單軌系統」，為國內首例，具工期短、造價較低、景觀衝擊小等優勢，也能更貼合台南都市紋理。全線共設10座車站與1座仁德機廠，經行政院核定的總建設經費為327.31億元，由中央補助193.59億元、市府自籌133.72億元。

▲台南捷運藍線獲行政院核定，市長黃偉哲宣布古都交通將邁入新篇章。（記者林東良翻攝，下同）

王銘德透露，市府已完成統包工程及專案管理標案規畫，預計力拼民國115年底前實質動工，工期約六年。他並指出，後續將同步檢討沿線道路配置、人行空間、公車轉乘、公用自行車及停車場規畫，打造更便捷、友善的公共運輸環境。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 0024 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／山坡崩了「土石砸進家裡」驚悚曝光！北市緊急疏散住戶
快訊／宜蘭深夜擴大停班停課！　再增2里
左外野深遠飛球「沒有畫面」　詹子賢問了紀老師：我相信他的眼睛

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

快訊／宜蘭深夜擴大停班停課！　再增頭城2里

捷運藍線核定！全長8.39公里、10站貫穿東區永康　台南2026年底動工

恐怖「12級強風」吹澎湖如颱風！國家警報大響　招牌慘砸機車

九九重陽糕飄香　爺奶歡度華山東河站14周年服務週年慶

2025虎尾毛巾節登場！展現毛巾之都創新能量　打造雲林品牌亮點

台東馬蘭榮家住民與志工聯手出征　勇奪樂活盃高智爾球亞軍

永續方舟館深化環境教育影響力　推動台東邁向淨零永續新生活

中埔分局重陽敬老餐會　防詐騙宣導活動成功舉辦

四湖鄉治水工程啟動　防洪升級護農田村落

《台東縣百歲人瑞故事寫真書》　饒慶鈴與市長共同開箱

鼠寶睡覺整隻扁成鼠餅　飼主拿捲尺偷量還被發現

東北季風＋颱風共伴效應發威！雨勢緩和時間點曝

北北基累積雨量上看1千毫米　晚間豪雨往東「宜蘭更劇烈」

柯震東電波當保養笑曝「全家都打」　見小S出現哭了：小時候都看《康熙》

陳喬恩放閃Alan「睡覺被他親醒」！　被好友告知「老公有私生子」親自闢謠

比特犬咬雪橇犬

快訊／宜蘭深夜擴大停班停課！　再增頭城2里

捷運藍線核定！全長8.39公里、10站貫穿東區永康　台南2026年底動工

恐怖「12級強風」吹澎湖如颱風！國家警報大響　招牌慘砸機車

九九重陽糕飄香　爺奶歡度華山東河站14周年服務週年慶

2025虎尾毛巾節登場！展現毛巾之都創新能量　打造雲林品牌亮點

台東馬蘭榮家住民與志工聯手出征　勇奪樂活盃高智爾球亞軍

永續方舟館深化環境教育影響力　推動台東邁向淨零永續新生活

中埔分局重陽敬老餐會　防詐騙宣導活動成功舉辦

四湖鄉治水工程啟動　防洪升級護農田村落

《台東縣百歲人瑞故事寫真書》　饒慶鈴與市長共同開箱

電梯突上升門沒關！台中男往後跌落電梯井　多處骨折慘死

陸電動車品牌「零跑推出豪華大型休旅D19」！純電版續航上看720KM

承躍能源榮獲「國家品牌玉山獎」！基北北桃攜手推動淨零轉型 　B型傑出企業受邀共展綠電成果

陳柏霖花10萬閃兵　她點名修杰楷狠酸：應該給賣家差評求退差價

詹子賢界外球成焦點　古久保摀嘴偷笑：沒有影像只能笑了

快訊／季連成：馬太鞍溪橋臨時便道未沖毀　水位已下降

馬太鞍溪新堰塞湖晚間溢流淹過便道　水道疏濬有成未釀災情

林政華衝壘關鍵改判出局　古久保曝裁判解釋：結果出爐不能再抗議

快訊／山坡崩了「土石砸進家裡」驚悚曝光！北市文山區緊急疏散

司法X金馬影展　不同的人生故事思索司法議題並展開跨界對話

【瘋浪狂掃怪手】台北港海水倒灌！港務公司澄清非潰堤

地方熱門新聞

即／宜蘭擴大停班停課！再增頭城2里

快訊／屋我尾山一天2山難

網路民調「獨漏他」　柯呈枋表態參選

搬四瓶水進議會質詢烏山頭水庫「種電水變綠」能喝嗎？

耗資2.6億！高雄「東九道之驛」淪蚊子館

桃園「跨文化微旅行」走讀　企業參加落實ESG

彰化6000噸葡萄藤　「碳」出2.4億產值

燕子口最新上升水位　發第4次國家警報

「南投原住民在一起」活動從光復節連假登場

新北深夜暴雨突襲多處淹水　中和人傻眼曝慘況

基督教墓園地主提訴願、家屬集結抗爭籲市府停止重劃

捷運三鶯線全線動態測試進行中

2025虎尾毛巾節登場　打造雲林品牌亮點

加熱菸上架台東稽查75超商　結果曝光

更多熱門

相關新聞

獅主場明年遷至亞太！預計45場

獅主場明年遷至亞太！預計45場

統一7-ELEVEn獅主場將搬家！位於健康路的台南市立棒球場因颱風導致頂棚嚴重受損，經評估整修需超過一年。球團總經理蘇泰安今（21）日下午受訪證實，待聯盟場勘與認證完成後，2026年球季起將於亞太國際棒球訓練中心成棒主球場安排約45場主場賽事。

台南10／25光復節舉辦祭典與全民國防大遊行

台南10／25光復節舉辦祭典與全民國防大遊行

拋2026「重心放南台灣」　鄭麗文：黨中央要給這3藍委最大助力

拋2026「重心放南台灣」　鄭麗文：黨中央要給這3藍委最大助力

台南中西區公所推出「屭遊南門」體驗展穿越古今暢遊甕城

台南中西區公所推出「屭遊南門」體驗展穿越古今暢遊甕城

台南甜品疑似發黴事件衛生局展開現場稽查

台南甜品疑似發黴事件衛生局展開現場稽查

關鍵字：

捷運藍線台南動工

讀者迴響

熱門新聞

修杰楷涉閃兵遭拘提！　當替代役5個月

快訊／台北桃園入列　4縣市今雨量達停班課標準

即／修杰楷閃兵認了！花15萬「高血壓拚免役」

快訊／坤達認了閃兵！　緊急趕回台灣

即／坤達涉閃兵今拘提「正好出境」！　柯佳嬿曝原因

賈靜雯跨海回應！2小孩目睹「修杰楷被警上銬」嚇傻

黃子佼親口認「離婚孟耿如」！當庭求法官輕判

檢警拘提坤達撲空　柯佳嬿強忍情緒「讓警入屋搜索」

即／張書偉見警上門「早知有這天」：原本要自首但會怕

快訊／閃兵案第3波搜索！　修杰楷、陳柏霖遭拘提畫面曝光

雨彈狂炸北台灣　今日停班停課一次看

安心亞親揭和阿Ken真實關係

氣象粉專「點名雙北市長」：該執行卻不做，乾脆廢掉

即／陳柏霖坦承閃兵！　花10萬元假裝高血壓

目睹老公遭警拘提！書偉認「原本要自首」謝京穎發聲了

更多

最夯影音

更多
鼠寶睡覺整隻扁成鼠餅　飼主拿捲尺偷量還被發現

鼠寶睡覺整隻扁成鼠餅　飼主拿捲尺偷量還被發現
東北季風＋颱風共伴效應發威！雨勢緩和時間點曝

東北季風＋颱風共伴效應發威！雨勢緩和時間點曝

北北基累積雨量上看1千毫米　晚間豪雨往東「宜蘭更劇烈」

北北基累積雨量上看1千毫米　晚間豪雨往東「宜蘭更劇烈」

柯震東電波當保養笑曝「全家都打」　見小S出現哭了：小時候都看《康熙》

柯震東電波當保養笑曝「全家都打」　見小S出現哭了：小時候都看《康熙》

陳喬恩放閃Alan「睡覺被他親醒」！　被好友告知「老公有私生子」親自闢謠

陳喬恩放閃Alan「睡覺被他親醒」！　被好友告知「老公有私生子」親自闢謠

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面