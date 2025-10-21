捷運藍線核定！全長8.39公里、10站貫穿東區永康　台南2026年底動工

▲台南捷運藍線獲行政院核定，市長黃偉哲宣布古都交通將邁入新篇章。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南等了多年，第一條捷運藍線21日正式獲行政院核定拍板，台南市長黃偉哲形容，這是「古都交通邁入新篇章」的歷史時刻，代表台南正式踏入軌道運輸城市之列。

捷運藍線全長約8.39公里，北起永康大橋站，南至台南文化中心，並規劃連通仁德機廠的支線。路線橫跨永康區、中華東路沿線至東區與仁德核心地段，未來可串連藍線延伸線、綠線與紅線等路網，成為台南捷運系統的主幹軸。

黃偉哲表示，藍線核定是中央與地方團隊多年協調、共同努力的成果，也感謝立委與議員協力爭取。他強調，捷運將打通大眾運輸重要節點，翻轉台南交通樣貌，更帶動城市整體發展與生活圈再造。

交通局長王銘德說明，藍線採「高架跨座式單軌系統」，為國內首例，具工期短、造價較低、景觀衝擊小等優勢，也能更貼合台南都市紋理。全線共設10座車站與1座仁德機廠，經行政院核定的總建設經費為327.31億元，由中央補助193.59億元、市府自籌133.72億元。

王銘德透露，市府已完成統包工程及專案管理標案規畫，預計力拼民國115年底前實質動工，工期約六年。他並指出，後續將同步檢討沿線道路配置、人行空間、公車轉乘、公用自行車及停車場規畫，打造更便捷、友善的公共運輸環境。