台南中西區公所推出「屭遊南門」體驗展　穿越古今暢遊甕城

▲「屭遊南門」以遊戲化互動展結合歷史記憶，邀民眾穿梭古今體驗城垣文化。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

迎接雙十連假，中西區公所將於10月24日在大南門舉辦「屭遊南門－城垣文化體驗展暨中西區社造聯合成果發表會」，以「穿梭古今」為主軸，結合歷史與遊戲概念，設計出四大主題互動展區，邀請民眾走進甕城闖關尋寶，還有機會帶回價值6萬元的「大南門茄苳入石柳」木雕藝術品。

現場並同步公開由27位在地居民共創的「城垣尋憶」手機實境解謎遊戲，讓大家一同「戲遊南門」。

市長黃偉哲指出，大南門是全台唯一保留「甕城」形制的古城門，具有重要文化價值。此次活動以遊戲化互動展與實境解謎方式重新詮釋城垣文化，不僅讓古蹟記憶走入生活，也展現數位世代與文化傳承的創意融合，體現「古今共融、文化再生」的理念。

中西區長蔡佳甫表示，「屭遊南門」是今年度文化局「台南市城垣文化補助計畫」補助活動之一，特邀聚珍台灣總監王子碩擔任策展顧問，與台南塾塾長羅士哲共同設計「大南門甕城」、「台灣府鑄錢局」、「贔屭三遷」、「大南門碑林」四大主題闖關體驗。現場並感謝木雕藝師劉進文贊助精緻木雕作品，展現傳統工藝與文化記憶的連結。

今年社造計畫以「遊戲府城三百年」為題，推動「社造年輕化」，由社大街密小組與老師陳志軒、王閔儀、林承樸帶領學員共創「城垣尋憶」手機解謎遊戲，現場限量二百份地圖，邀玩家跟隨主角「少年城玄」一起尋找府城記憶。

此外，南門城外的社造成果發表會同樣精彩，台南高商團隊打造的虛擬觀光大使「咪奈咪」將與傳統職人築馨居周榮棠、清秀佳人葉素汝、木雕師劉進文跨世代對談，展現年輕世代以數位創意活化傳統產業的成果。

現場並有多項社造成果展出，包括西賢社區木刻粿模、普濟文史協會布袋戲體驗、赤嵌朋派刺繡皮雕、綠色遊程手冊與絹印門聯等。忠義、進學、永福國小學童及南島大溪地舞團也將接力登台演出，傳遞「城垣不老，創意常新」的精神。

中西區公所誠摯邀請市民朋友於十月二十四日前往大南門，一同探索古城歷史、體驗文化新風貌，在遊戲中重新認識府城三百年的光影故事。