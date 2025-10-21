告慰先烈、揮旗上街　台南10／25光復節舉辦祭典與全民國防大遊行

▲空軍航空技術學院校友總會宣佈10月25日舉辦台灣光復節祭典與全民國防大遊行。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

今年適逢抗戰勝利、台灣光復80週年，中華民國空軍航空技術學院校友總會與台南市退伍軍人協會、台南市空軍航技校友會共同宣佈，將於10月25日在台南市忠烈祠擴大舉辦光復祭典、升旗典禮及全民國防大遊行，主辦單位強調，此舉是為告慰先賢先烈、弘揚光復精神，不是選舉造勢活動，盼全民一起參與。

台南市議員林美燕、許至椿、王家貞、盧崑福、葉翰勳與歐政豪等人21日偕多個民間社團召開記者會，宣佈活動流程。王家貞呼籲民眾「一起為台灣光復與中華民國走上街頭」，強調80年前日本戰敗、台灣重回中華民國懷抱，政府來台後建設經濟，一度成為亞洲四小龍之首，應重新恢復「台灣光復節為國定假日」。

校友總會總會長廖盛芳（綽號挑大師）表示，台灣曾遭日本殖民50年，抗戰八年浴血奮鬥才迎來光復，軍民死傷無數，「歷史不能被遺忘、更不能被竄改」。他強調，退伍軍人不分陸海空，應思念先烈忠魂，延續愛國信念。

活動將於10月25日上午8時在忠烈祠舉行「全民光復祭典」，由前台南市長施治明主祭；8時20分接續「全民升旗大典」，9時10分啟動「全民國防愛國大遊行」，隊伍自忠烈祠出發，途經大同路、東門圓環、北門路火車站圓環、中山路湯德章紀念公園、南門路至健康路，再返回忠烈祠，繞行中西、南、東、北四行政區。

廖盛芳說，遊行透過民間自主發起，傳達「全民國防、人人有責」理念，若造成交通不便，先向民眾致歉，也希望沿途民眾能揮舞國旗、加入行列。他引用韓國瑜院長曾說的話：「愛國不要害羞，家家戶戶應該掛上國旗」，盼光復節成全民共同記憶。