陸向我友邦巴拉圭招手：與台外交「沒出路」、籲早日做出「政治決斷」

▲大陸外交部發言人郭嘉昆。（圖／路透）

記者陳冠宇／綜合報導

大陸外交部今（20）日於例行記者會上，公開向我友邦巴拉圭喊話，稱與台灣保持外交關係是「沒有出路的死胡同」，呼籲巴拉圭政府「認清形勢」，「早日做出正確的政治決斷」。

在今日的大陸外交部例行記者會上，有記者提問，巴拉圭眾議院第一副議長梅薩日前再次公開呼籲，應就巴拉圭與中國可能建立外交與經貿關係展開「嚴肅而廣泛的討論」，強調此議題關係國家長遠利益。中方對此有何評論？

大陸外交部發言人郭嘉昆回應稱，一個中國原則是國際社會的普遍共識和國際關係的基本準則，「同台灣當局保持所謂『外交關係』是沒有出路的死胡同，撼動不了國際社會堅持一個中國原則的牢固格局，更改變不了中國終將統一，也必將統一的時代大勢」。

郭嘉昆稱，「堅持一個中國原則是國際大義，人心所向，大勢所趨」。他表示，「我們奉勸包括巴拉圭在內的極個別國家政府，認清形勢，認真傾聽有識之士的疾呼，不要對民心所向視而不見，從本國人民根本和長遠利益出發，早日做出正確的政治決斷。」

立法院外交及國防委員會日前邀請外交部長林佳龍報告業務概況，當時他提到，12國邦交關係均維持穩定，高層互訪展現篤實邦誼；過去1年多來，巴拉圭總統貝尼亞（Santiago Peña）等10個友邦領導人訪台，其他友邦高層來訪也絡繹不絕。

此外，今天雙十期間，巴拉圭共和國眾議長拉多雷（Raúl Luis Latorre Martínez）也率團訪台參加國慶慶典活動，並分別晉見總統賴清德、接受外交部長林佳龍款宴，以及以主賓身分出席114年國慶大會等相關慶祝活動。