地方 地方焦點

執行署嘉義分署攜手南區國稅局　合作宣導防詐騙活動

▲▼ 嘉義分署假日結合租稅活動設攤宣導反詐騙 貫徹「五打七安」增進民眾防詐意識及法治觀念 。（圖／法務部行政執行署嘉義分署提供）

▲▼ 嘉義分署假日結合租稅活動設攤宣導反詐騙，貫徹「五打七安」增進民眾防詐意識及法治觀念。（圖／法務部行政執行署嘉義分署提供）

記者翁伊森／嘉義報導

法務部行政執行署嘉義分署為貫徹行政院「五打七安」政策，18日結合財政部南區國稅局嘉義市分局「發票新勢力 譜出雲端新篇章」租稅宣導活動，於嘉義市中央廣場設攤舉辦反貪打詐有獎徵答，增進民眾的防詐意識及法治觀念。現場除有稅務、警察、消防及環保等單位聯合政令宣導，還有各式闖關遊戲、歌舞表演及異國風味小吃等，民眾扶老攜幼熱情參與，氣氛十分熱絡。

▲▼ 嘉義分署假日結合租稅活動設攤宣導反詐騙 貫徹「五打七安」增進民眾防詐意識及法治觀念 。（圖／法務部行政執行署嘉義分署提供）

「五打七安」（五打：黑、 金、槍、毒、詐；七安：治安、食安、道安、工安、校安、居安、資安）為當前政府施政主軸，嘉義分署為落實政策，精心準備毛巾、襪子、菜瓜布及香皂等多樣實用宣導品，運用法務部與「柴語錄」合製的反詐騙海報及有獎徵答，呼籲民眾按時繳納稅款、健保費及罰鍰，防範各種詐騙陷阱，共同支持廉能政府及公益揭弊的理念。不少家長藉此機會教育，當面提醒孩子誠信守法，遇到可疑訊息要多加查證，不可隨意將身分證件、帳戶或金融卡交給他人，以免成為詐騙案件的幫助犯。

▲▼ 嘉義分署假日結合租稅活動設攤宣導反詐騙 貫徹「五打七安」增進民眾防詐意識及法治觀念 。（圖／法務部行政執行署嘉義分署提供）

為有效剝奪犯罪不法所得，嘉義分署強力執行有關「五打七安」之案件，與轄區嘉義、雲林地方檢察署通力合作，數度將受託變價之犯罪扣押物迅速拍賣，讓正義得以及早實現，展現鐵腕執法、守護安定公義社會的決心。行政執行署所屬各分署在每月第「1」週星期「2」下午「3」時同步舉辦「全國123聯合拍賣會」，嘉義分署在每年1月、4月、7月及10月的拍賣日更會擴大舉辦法拍市集，歡迎民眾追蹤機關臉書粉絲專頁，以利掌握最新的拍賣資訊。

▲▼ 嘉義分署假日結合租稅活動設攤宣導反詐騙 貫徹「五打七安」增進民眾防詐意識及法治觀念 。（圖／法務部行政執行署嘉義分署提供）

10/19 全台詐欺最新數據

447 1 0024 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

法務部執行署嘉義分署防詐騙宣導活動嘉義分署租稅政策反詐騙

