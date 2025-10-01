　
地方 地方焦點

公費流感疫苗開打　台中動漫角色陪學童學防疫

▲蜘蛛人、超級瑪利歐等人氣角色走進健行國小，以趣味劇場宣導接種疫苗，孩子們笑聲不斷。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲蜘蛛人、超級瑪利歐等人氣角色走進健行國小，以趣味劇場宣導接種疫苗，孩子們笑聲不斷。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

2025年公費流感疫苗今（1）日正式開打，台中市政府衛生局選在北區健行國小舉辦宣導記者會，特別邀請孩子最喜愛的動漫角色現身演出，透過趣味話劇傳遞「打流感疫苗，守護自己與家人」的重要性，吸引上百名師生熱情參與，現場笑聲不斷。

蜘蛛人、超級瑪利歐、奇異博士、炭治郎、白雪公主等角色輪番登場，生動演繹防疫小劇場。孩子們在熟悉的角色帶領下，邊看邊學，對疫苗接種的必要性有了更深刻體會。衛生局長曾梓展提醒，今年流感疫苗與新冠疫苗同步提供，民眾可同時接種，獲得雙重保護。

衛生局長曾梓展表示，第一階段自10月1日開放，包括65歲以上長者、學齡前幼兒、醫事及防疫人員、國小至高中職學生、禽畜業者等11類對象；新冠疫苗則涵蓋65歲以上長者、6個月至6歲幼兒及醫事人員等九類。第二階段將於11月1日開放50至64歲無高風險慢性病成人施打。

▲蜘蛛人、超級瑪利歐等人氣角色走進健行國小，以趣味劇場宣導接種疫苗，孩子們笑聲不斷。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲衛生局曾梓展局長捲袖打流感疫苗。（圖／記者游瓊華翻攝）

依疾管署監測，自113年流感季至114年9月29日，全國累計2,215例流感併發重症，545例死亡；台中市則有282例重症、77例死亡，患者多為50歲以上且具慢性病史，且大多未接種疫苗。近三週（8月31日至9月20日）類流感門診人次已呈上升趨勢，顯示接種疫苗刻不容緩。

市府配合中央政策，國小至高中（職）及五專1至3年級學生皆以校園施打為原則，共計453校。10月將完成435校（占96%），其餘18校將於11月完成；另有5所國小提前於10月底前由衛生所協助完成，確保學生群體防護。

衛生局指出，今年公費疫苗由賽諾菲、國光、東洋、高端及葛蘭素史克五家廠牌供應，均依WHO建議選株，抗原性一致且符合國內檢驗標準。全市共採購 80萬1,290劑公費疫苗，另自費購買 1萬5,000劑供非公費教職員接種，並準備 4,000劑給外勤防疫人員及弱勢族群，低收與中低收入戶可免費施打。

 


更多新聞
高市流感疫苗開打　接種資格一次看　

流感進入流行期，今年疫情比往年還早，衛福部預估10月將有一波高峰。高雄市流感疫苗、新冠疫苗今（1)日配合中央同步開打，今年全市採購79萬劑公費流感疫苗，提供65歲以上長者及養護機構住民等對象施打。為鼓勵民眾踴躍接種，衛生局也祭出接種抽獎50吋智慧電視等大獎。

台中女體重破110公斤求診半年甩油27公斤

公費流感疫苗開打！學校註明「非高端」

一杯豆漿也能健康又永續！正向營養干預」補膳食纖維

北市開打「左流右新」疫苗可抽iPhone17

趙露思新劇《許我耀眼》哭戲超強！　爸媽偏心...她淚崩「哭到講話含糊」

無畏嘲諷！吊車大王攜愛女直衝災區救援　喊話：戰到最後一兵一卒

富邦悍將投手老家毀了！舅媽「掃到半殘」依舊正向：不哭！不能一直哀愁

孫德榮為于朦朧超渡「他叫我爸爸」　收「愛徒託夢哭訴」嘆：活得太正直

許光漢打籃球被國中生嗆「也還好」　袁澧林曝他暖舉：這麼累還可以想到..

