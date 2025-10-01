公費流感疫苗開打　台中動漫角色陪學童學防疫

▲蜘蛛人、超級瑪利歐等人氣角色走進健行國小，以趣味劇場宣導接種疫苗，孩子們笑聲不斷。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

2025年公費流感疫苗今（1）日正式開打，台中市政府衛生局選在北區健行國小舉辦宣導記者會，特別邀請孩子最喜愛的動漫角色現身演出，透過趣味話劇傳遞「打流感疫苗，守護自己與家人」的重要性，吸引上百名師生熱情參與，現場笑聲不斷。

蜘蛛人、超級瑪利歐、奇異博士、炭治郎、白雪公主等角色輪番登場，生動演繹防疫小劇場。孩子們在熟悉的角色帶領下，邊看邊學，對疫苗接種的必要性有了更深刻體會。衛生局長曾梓展提醒，今年流感疫苗與新冠疫苗同步提供，民眾可同時接種，獲得雙重保護。

衛生局長曾梓展表示，第一階段自10月1日開放，包括65歲以上長者、學齡前幼兒、醫事及防疫人員、國小至高中職學生、禽畜業者等11類對象；新冠疫苗則涵蓋65歲以上長者、6個月至6歲幼兒及醫事人員等九類。第二階段將於11月1日開放50至64歲無高風險慢性病成人施打。

▲衛生局曾梓展局長捲袖打流感疫苗。（圖／記者游瓊華翻攝）

依疾管署監測，自113年流感季至114年9月29日，全國累計2,215例流感併發重症，545例死亡；台中市則有282例重症、77例死亡，患者多為50歲以上且具慢性病史，且大多未接種疫苗。近三週（8月31日至9月20日）類流感門診人次已呈上升趨勢，顯示接種疫苗刻不容緩。

市府配合中央政策，國小至高中（職）及五專1至3年級學生皆以校園施打為原則，共計453校。10月將完成435校（占96%），其餘18校將於11月完成；另有5所國小提前於10月底前由衛生所協助完成，確保學生群體防護。

衛生局指出，今年公費疫苗由賽諾菲、國光、東洋、高端及葛蘭素史克五家廠牌供應，均依WHO建議選株，抗原性一致且符合國內檢驗標準。全市共採購 80萬1,290劑公費疫苗，另自費購買 1萬5,000劑供非公費教職員接種，並準備 4,000劑給外勤防疫人員及弱勢族群，低收與中低收入戶可免費施打。