地方 地方焦點

調查局號召熱血球迷　加入「群鷹會、全民齊防詐」反詐騙宣導行列

▲▼調查局號召熱血球迷　加入「群鷹會、全民齊防詐」反詐騙宣導行列。（圖／調查局提供）

▲陳局長率本局同仁應群益金融集團及台鋼集團邀請前往開球並宣導防詐。（圖／調查局提供）

記者黃哲民／台北報導

近年來詐騙猖獗，已嚴重影響全民財產安全及社會安定，為加強全民防詐意識及展現政府打擊詐騙決心，調查局特別走入球迷熱情的職業棒球場，由調查局局長陳白立率台北市調查處、經濟犯罪防制處同仁於昨(27)日應群益金融集團及台鋼集團邀請，擔任台北大巨蛋「台鋼雄鷹VS統一獅」棒球賽公益開球來賓，並舉辦「群鷹會、全民齊防詐」之反詐騙宣導活動，透過結合全民喜愛的棒球運動，讓防詐觀念深入球迷心中，並傳達「全民防詐、守護家園」的理 念，期能號召熱血球迷為球員應援之餘，更以高度熱忱支持一同加入「反詐騙」行列，共同打造美好安定家園。

台北市調查處當日亦在台北大巨蛋設立宣導攤位，以輕鬆有趣之有獎徵答方式，贈送宣導小禮物，令群眾與球迷辨識詐騙、認清假投資危害及交友詐騙等手法，球迷們在熱烈參與同時，亦能學會如何辨識、預防和及時檢舉重大詐騙案件。

調查局表示，詐騙集團手法不斷翻新，除由執法機關加強打擊犯罪外，更需全民提高警覺、主動防範，此次結合職棒賽事宣導，希望能以最貼近民眾生活的方式，把「識詐、阻詐、防詐」觀念傳遞予社會大眾，球迷在享受比賽同時，亦能增進自我保護意識，避免成為詐騙受害者。

▼調查局陳局長前往慰勉在球場外擺設反詐宣導攤位之同仁。（圖／調查局提供）

▲▼調查局號召熱血球迷　加入「群鷹會、全民齊防詐」反詐騙宣導行列。（圖／調查局提供）

09/27 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

