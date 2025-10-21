　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

越捷航空停租2架中國C909客機　曾是習近平訪越成果

▲▼中國自行研發的ARJ21-700飛機完成青海轄區內的試飛任務。（圖／CFP）

▲C909原名ARJ21，由中國商飛研發製造。（示意圖／CFP）

文／中央社

路透社引述2名知情人士透露，越南越捷航空在中國國家主席習近平4月訪越後，向中國方面承租的2架C909客機已於18日停止租用，也沒有直接購買的計劃。其中1人提到，停租的原因是高昂的營運成本及越南航空法規的監管限制。

根據報導，這2架C909客機的租約是半年，於10月18日到期，越捷航空（VietJet Air）隨即將這2架客機轉交給中國成都航空營運，雙方並已達成協議。越捷航空是越南的廉價航空公司。

報導提到，習近平今年4月14至15日訪問越南後不到1週，這2架C909飛機就在越南投入營運，凸顯了C909在越南首飛的政治意義，意在顯示這是深化中越兩國戰略和經濟關係的重要舉措。

▲▼中國自行研發的ARJ21-700飛機完成青海轄區內的試飛任務。（圖／CFP）

儘管如此，上述2名消息人士提到，越捷航空選擇不延長租賃合約，且目前沒有向C909製造商中國商飛採購客貨機的計劃。其中1人表示，停租的原因與外國籍機組人員和維修相關的高昂營運成本，以及越南航空法規的監管限制有關。

但這2名消息人士均提到，這2架C909客機在越南飛行期間，並沒有出現運作上的問題。C909在越捷航空的最後一次飛行，是17日從昆島（Con Dao）飛返河內。

在此之前，越捷航空租用這2架C909，被視為是中國商飛的重大突破，因為這代表中國製民航機首度在越南國內線飛行。此前，中國商飛生產的民航機並未深度打入國際市場。

根據報導，越捷航空拒絕對這一消息發表評論；中國商飛則沒有回應路透社的查證。

C909原名ARJ21，是中國第1款實現商業化量產的噴射機，2016年投入營運，屬窄體客機，可搭載90名乘客，被定位為支線飛機，而東南亞是中國商飛一直鎖定的市場，先前已獲印尼、寮國航空業者採購並投入營運，並取得柬埔寨、汶萊業者的訂單。

▲▼中國自行研發的ARJ21-700飛機完成青海轄區內的試飛任務。（圖／CFP）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 0024 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／詹子賢開轟　兄弟領先
小杰花30萬閃兵　IG遭洗版
快訊／風太大跌倒！男被鋼筋刺入　胸口穿出
獨／撞飛夫妻釀1死1傷！肇事建商董座資本額3.6億　曾捲立委
獨／31歲女縮胃腦病變「癱床包尿布」　名醫：她住院還吃麥當勞

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

邱垂正：台灣自由民主可啟發大陸民眾　戰略重要性無可取代

27歲武漢「粉紅麻糬哥」爆紅　棄月薪34k白領…轉行擺攤日賺千元

川普稱2026年初將「訪中國」　陸外交部未給出正面回應

越捷航空停租2架中國C909客機　曾是習近平訪越成果

邱垂正：絕不屈服於中國武力威嚇　台灣永不投降

連續開車6小時　陸大叔「肺栓塞」緊急送醫

楊振寧告別式傳在八寶山舉行　中共高官可能為其送行

羅浮宮搶案！館內眾人狂奔離場畫面曝　陸客嚇：保全大喊快跑

陸《新華字典》玩字舉例「玩女性」惹議　家長投訴：明顯物化歧視

川普討厭「盟友的剝削」　美學者：亞洲國家應對國防負責

東北季風＋颱風共伴效應發威！雨勢緩和時間點曝

北北基累積雨量上看1千毫米　晚間豪雨往東「宜蘭更劇烈」

柯震東電波當保養笑曝「全家都打」　見小S出現哭了：小時候都看《康熙》

陳喬恩放閃Alan「睡覺被他親醒」！　被好友告知「老公有私生子」親自闢謠

鼠寶睡覺整隻扁成鼠餅　飼主拿捲尺偷量還被發現

比特犬咬雪橇犬

邱垂正：台灣自由民主可啟發大陸民眾　戰略重要性無可取代

27歲武漢「粉紅麻糬哥」爆紅　棄月薪34k白領…轉行擺攤日賺千元

川普稱2026年初將「訪中國」　陸外交部未給出正面回應

越捷航空停租2架中國C909客機　曾是習近平訪越成果

邱垂正：絕不屈服於中國武力威嚇　台灣永不投降

連續開車6小時　陸大叔「肺栓塞」緊急送醫

楊振寧告別式傳在八寶山舉行　中共高官可能為其送行

羅浮宮搶案！館內眾人狂奔離場畫面曝　陸客嚇：保全大喊快跑

陸《新華字典》玩字舉例「玩女性」惹議　家長投訴：明顯物化歧視

川普討厭「盟友的剝削」　美學者：亞洲國家應對國防負責

九九重陽糕飄香　爺奶歡度華山東河站14周年服務週年慶

兄弟陷劣勢氣氛仍佳　林志綱成功推進：鬆口氣！把自己本分做好

5566全員當兵被讚清流！　網刷一排推爆：誠實的好男人

抖音洗腦神曲創6億點擊！加拿大饒舌歌手「巡迴來台」睽違4年發新作

上班時間自己選！改推「32hrs自由工時」　英新創公司拋棄周休3日

2025虎尾毛巾節登場！展現毛巾之都創新能量　打造雲林品牌亮點

高市早苗成日本第一位女首相　南韓總統李在明發聲祝福

眾將來尬陣！神界陰間200將爺齊聚嘉義　王彩樺代言2025鬥陣趣

不斷更新／詹子賢開轟兄弟球迷振奮　兄弟2局上1比0領先

台中會展新地標啟航　試營運首展以工具鏈結世界

【黑狗突暴衝！】媽帶3女逛三義木雕街…2孩當街被咬

大陸熱門新聞

完全本土化！陸首款通用GPU晶片亮相　陸媒：歷史性突破

宇樹推出新機器人H2　首次擁有「仿生人臉」

陸學者：10年內沒收回台灣恐「永遠收不回」

罕見！習給鄭麗文賀電寫入「推進國家統一」　陸媒分析隱藏這涵義

新買SU7借朋友開　10分鐘後撞爛了

新娘結婚坐車一路罵　新郎吼20字墜河亡

百貨公司廁所「年花87萬」才能解鎖！奢華內部曝光

28歲中國「饒舌歌手」遇車禍過世

陸名畫法拍估值1.47億人民幣 徐悲鴻「奔馬圖」尚無人出價

陸多家銀行出手了！　長期不動帳戶將被清理

陸住戶偷挖百坪地下室 鄰居大怒！整棟樓32戶牆面龜裂滲水

鄭麗文喊九二共識通關密碼　邱垂正：通到習近平統一？

陸女夜半上廁所　馬桶管道竄出蛇

羅浮宮搶案！眾人狂奔離場　陸客嚇：保全喊快跑

更多熱門

相關新聞

4業者機票優惠　飛日本6355元起

4業者機票優惠　飛日本6355元起

9、10月將迎來多個連假，正式規劃出國的好時間！本篇就整理4家業者紛紛推出機票、機加酒與購票就贈送20公斤托運行李優惠，飛日本最低6355元起，購買東南亞機票，還送一日遊。

易斯達韓國機票450元起明開搶

易斯達韓國機票450元起明開搶

越捷航空機票0元起送20kg行李

越捷航空機票0元起送20kg行李

醉男機上鬧事「紅膠帶綁座椅」畫面曝

醉男機上鬧事「紅膠帶綁座椅」畫面曝

越捷航空0元機票限時開賣

越捷航空0元機票限時開賣

關鍵字：

越捷航空C909ARJ21

讀者迴響

熱門新聞

修杰楷涉閃兵遭拘提！　當替代役5個月

快訊／台北桃園入列　4縣市今雨量達停班課標準

即／修杰楷閃兵認了！花15萬「高血壓拚免役」

即／坤達涉閃兵今拘提「正好出境」！　柯佳嬿曝原因

賈靜雯跨海回應！2小孩目睹「修杰楷被警上銬」嚇傻

快訊／坤達認了閃兵！　緊急趕回台灣

即／張書偉見警上門「早知有這天」：原本要自首但會怕

快訊／閃兵案第3波搜索！　修杰楷、陳柏霖遭拘提畫面曝光

檢警拘提坤達撲空　柯佳嬿強忍情緒「讓警入屋搜索」

雨彈狂炸北台灣　今日停班停課一次看

黃子佼親口認「離婚孟耿如」！當庭求法官輕判

即／陳柏霖坦承閃兵！　花10萬元假裝高血壓

氣象粉專「點名雙北市長」：該執行卻不做，乾脆廢掉

快訊／涉閃兵遭拘提！陳柏霖一早見警反應曝

目睹老公遭警拘提！書偉認「原本要自首」謝京穎發聲了

更多

最夯影音

更多
東北季風＋颱風共伴效應發威！雨勢緩和時間點曝

東北季風＋颱風共伴效應發威！雨勢緩和時間點曝
北北基累積雨量上看1千毫米　晚間豪雨往東「宜蘭更劇烈」

北北基累積雨量上看1千毫米　晚間豪雨往東「宜蘭更劇烈」

柯震東電波當保養笑曝「全家都打」　見小S出現哭了：小時候都看《康熙》

柯震東電波當保養笑曝「全家都打」　見小S出現哭了：小時候都看《康熙》

陳喬恩放閃Alan「睡覺被他親醒」！　被好友告知「老公有私生子」親自闢謠

陳喬恩放閃Alan「睡覺被他親醒」！　被好友告知「老公有私生子」親自闢謠

鼠寶睡覺整隻扁成鼠餅　飼主拿捲尺偷量還被發現

鼠寶睡覺整隻扁成鼠餅　飼主拿捲尺偷量還被發現

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面