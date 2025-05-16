獨／醉男機上胡鬧打女乘客、恐嚇空少　「紅膠帶綁座椅」畫面曝

記者白珈陽／台中報導

越捷航空14日下午從台中市飛往越南胡志明市的一架班機，傳出有乘客在機上酒醉鬧事，1名男子疑似酒後行為失控，與鄰座女乘客發生爭執，對著女子大罵三字經、出拳毆打，甚至朝空服人員作勢恫嚇，驚動在場所有人，最後男子遭空服人員以紅色膠帶綁在座位上，雙手也被限制行動，才結束一場空中驚魂。

▲男子疑酒醉鬧事，遭空服人員以紅色膠帶綁在座位上，雙手也被限制行動。（圖／林女提供）



旅客林姓女子投訴，越捷航空VJ853航班前天(14日)下午由台中國際機場飛抵胡志明市新山一國際機場，飛行途中1名疑是台灣人、身穿黑色上衣的平頭男子，突然對著鄰座女子大聲叫囂，還邊喊髒話邊用力拍打前方座椅，儘管有1名疑似導遊的另名女子在旁好言相勸，男子仍失控大吼。

▲男子與鄰座女乘客發生衝突。（圖／林女提供）



根據林女提供影片，男子情緒失控，起身撲向鄰座女子，雙方發生肢體衝突，大動作引起數名空服人員前往關切，未料男子竟從座位爬起，在走道上步步逼近其中1名空少，並且發出嘶吼聲、舉拳揮舞，嚴重影響飛安。

▲男子在走道步步逼近1名空少。（圖／林女提供）



據了解，男子疑似飲酒才情緒失控，在一陣騷亂後，疑由空服人員將男子制伏，以紅色膠布將他綁在座位上，並以束帶或安全帶將其雙手綁住，這才讓男子安分下來。

▲空服人員以紅色膠布將男子綁在座位上，並以束帶或安全帶將其雙手綁住。（圖／林女提供）



林女表示，由於事情是發生在飛機上，事發當時她嚇到手腳顫抖，擔心會出意外，幸好最後是虛驚一場；林女說，該名乘客在機內、其他國家領土上演脫序行為，除影響飛安，也丟台灣人的臉，丟臉丟到國際，是非常不好的行為。

記者致電詢問越捷航空公司，總機人員稱主管尚在開會，至截稿前未獲回應。詳細案發情形及後續處置有待進一步釐清。