賓士女恍神猛撞電信箱！側翻躺路中畫面曝　她爬出車外脫困

記者陸運陞／新北報導

新北市板橋區今天（25日）下午2時許，一名女子駕駛賓士休旅車，行經漢生西路時，疑似恍神加上天雨路滑，擦撞路旁電信箱後側翻躺在路中，所幸並未波及路人，僅女駕駛左腿輕傷，經送醫治療後已無大礙。警方到場處理，排除現場堵塞的車流，並進一步釐清肇事原因。

據了解，由47歲何姓女子所駕駛的賓士休旅車GLA200，當時新車售價約200多萬，當時何女獨自開車外出，購物完準備返家途中，行經板橋漢生西路時，突然恍神不注意，向右偏移擦撞路旁中華電信箱，隨後左側翻覆於路中，造成外線車道遭佔，而何女一度受困於車內，但隨後自行從車內脫困。

▲何女駕駛賓士休旅車，恍神擦撞路旁電信箱後側翻於路中。（圖／記者陸運陞翻攝）

警消人員抵達，檢視脫困的何女，所幸僅左小腿擦、挫傷，經包紮固定後，由救護車送往亞東醫院治療，目前已無大礙在院休養。經酒測並未發現酒駕情況，現場研判並無施用毒品跡象，隨後警方協助疏導交通，迅速恢復原本車流，並依規定拍照測繪及調閱路口監視器影像，以釐清確切發生事故原因。

▲何女脫困後，左小腿擦挫傷，由救護車送往醫院治療。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲何女駕駛賓士休旅車翻覆，佔據一線車道造成車流回堵。（圖／記者陸運陞翻攝）