社會 社會焦點 保障人權

男女躺床上成焦屍疑縱火殉情　「首飾現金全給兒」還多付房租

▲▼北市民宅火警，2人明顯死亡。（圖／記者黃彥傑攝）

▲民權東路火警兩具焦屍，男死者曾將金飾、現金交給兒子，還交代「我要帶女友出遠門」。（圖／記者黃彥傑攝）

記者邱中岳／台北報導

北市中山區民權東路一棟公寓，昨天平安夜（24日）當天晚上8時許，在6樓突然竄出火煙，警消到場搶救，最後在6樓找到兩具焦屍，警方事後釐清兩人為情侶關係，火警發生時都躺在床上。男性死者的兒子到場表示，日前曾被父親要求回家拿首飾、金飾以及現金；還多給房東兩個月房租。全案到底是意外還是縱火尋短，有待警方進一步調查。

警方調查，69歲的曾姓男子，因為有青光眼導致視力薄弱，平時均由57歲的莫姓女友陪同，兩人住在北市民權東路一段一處巷弄裡的公寓六樓頂加，平時曾男起居都是由莫女負責照顧，因為視力導致行動不便，出門都是由莫姓女友陪同在旁邊協助。

24日平安夜當天晚上8時許，兩人住處卻突然竄出火煙，且火勢之大讓公寓住戶倉皇逃生，儘管火勢於10分鐘後撲滅，警消前往屋內查看，在裡面發現曾、莫兩人躺在床上已成焦屍，警方也立刻聯繫兩人家屬，事後聯繫上曾男兒子。

儘管當時初步認定為行動不便，才會導致兩人陳屍租屋處的床上，但是警方事後找到曾男兒子，兒子表示，父親在日前突然打電話告知，要他返家探望，且電話裡告知要將首飾、金飾以及身上的現金都交給兒子保管。

兒子在平安夜當天下午1時許前往探視父親，父親交付了首飾、金飾以及三萬元現金後，還特別叮囑兒子「要帶女友出遠門旅遊」，沒想到晚上就發生憾事，後續又找來房東了解狀況，房東表示，情侶檔每個月1.8萬元房租，收入來源都是靠補助，只住了一年。

但是房東卻說，平安夜當天，曾姓男子一次多給了兩個月的房租，也讓警方得知消息後，不排除可能有兩人殉情的疑慮，但是相關起火原因，有待鑑識人員釐清。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

12/23 全台詐欺最新數據

483 1 8031 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

范姜彥豐聖誕節曬大合照！高舉V手勢笑了　8友人同框
張文平板解密！常上成人網站紓壓　採購犯罪工具順便買情趣用品
王ADEN要學！「6大咖藝人」也遇粉絲闖上台　高情商反應被讚
最好的耶誕禮物！　孫燕姿官宣了「確定台北開唱」
不是瀉藥！便秘人吞1顆「直接震出糞便」　研究：幾乎無副作用
綠委早藍白9個月提「兒少帳戶」　18歲可領出破百萬

雙屍火警金飾現金

