社會 社會焦點 保障人權

桃園警平安夜大掃蕩！香港車手躲旅館落網　再逮上游收水手

▲▼ 桃警平安夜雷霆出擊掃蕩治安場所　查獲2港籍車手藏身旅館 。（圖／桃園警方提供）

▲桃園警分局昨晚平安夜執行雷霆除暴專案勤務，針對汽車旅館、酒店、KTV等易滋生事端場所，進行強力掃蕩。（圖／桃園警方提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃警團隊為打擊轄區犯罪維護治安決心，昨（24）日晚間執行「雷霆除暴」專案勤務，針對轄區汽車旅館、酒店、KTV等易生事端場所，進行強力臨檢威力掃蕩，並於各重要路口設置攔檢點，加強取締酒後駕車等重大交通違規，其中在復興路某旅館臨檢時，查獲港籍洪姓、胡姓男子擔任詐團車手與收水手，起出大批拆封包裹、卡片等證物，全案依法移送偵辦。

桃園警分局昨晚執行「雷霆除暴」勤務總計出動警力數67名、臨檢16處場所，路攔檢4處路口，共查獲刑案104件102人（其中毒品10件、毒駕3件、詐欺34件、通緝33件、公危11件、一般刑案13件）等成果豐碩。

▲▼ 桃警平安夜雷霆出擊掃蕩治安場所　查獲2港籍車手藏身旅館 。（圖／桃園警方提供）

▲桃園警分局昨晚平安夜執行雷霆除暴專案勤務，其中在復興路某旅館臨檢時，查出港籍洪姓住客持有大批拆封包裹與卡片等證物。（圖／桃園警方提供）

其中武陵派出所於晚間9時50分許在轄區復興路某旅館臨檢時，清查香港籍34歲洪姓住客時，員警眼尖發現房內有許多已拆封包裹包裝套，直覺有異盤查時，查出洪男於本月中來台後，擔任詐騙集團車手領取被害人贓款，員警當場逮捕，並循線查獲其上游收水手22歲胡姓男子到案。

▲▼ 桃警平安夜雷霆出擊掃蕩治安場所　查獲2港籍車手藏身旅館 。（圖／桃園警方提供）

▲桃園警分局昨晚執行雷霆除暴專案勤務，針對轄區汽車旅館、酒店、KTV進行掃蕩臨檢。（圖／桃園警方提供）

分局長王智民呼籲，警方為防範治安相關效應、穩定社會大眾安心，全面啟動「治安戒備強化作為」，以持續提高轄區見警率，打擊違法消弭犯罪，以保障市民安全，建構安居樂業環境。

12/23 全台詐欺最新數據

483 1 8031 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／5縣市低溫特報！　新北市「非常寒冷」探10度以下
平安夜出事了！台南11歲童騎UBike　刮花「千萬法拉利」
300元賣門號給詐團！　女要賠被害人1397萬
行憲紀念日「掰出來的」！呂捷揭歷史真相：12／25就是聖誕節
為孩子存下第一桶金！　朝野「兒童帳戶」4版本差異一次看
羽田機場5死空難　最新調查進度曝光

相關新聞

桃警「雷霆除暴」搗破彩虹菸分裝場

桃警「雷霆除暴」搗破彩虹菸分裝場

桃園市警局中壢分局執行「雷霆除暴」與楊梅分局百警聯手出擊，破獲第三級毒品「彩虹菸」製造工廠，帶回26歲洪男等3嫌。並查獲原料、製毒器具及彩虹菸成品2百餘包估計市值500萬元，成功瓦解該處毒品彩虹菸製造及分裝據點，全案警詢後依毒品危害防制條例依法偵辦。

新型毒品唾液快篩上線　中壢警方嚴打毒駕酒駕

新型毒品唾液快篩上線　中壢警方嚴打毒駕酒駕

車手瞎指助理是共犯判5月　李明璇怒：罰太輕

車手瞎指助理是共犯判5月　李明璇怒：罰太輕

中壢警強勢掃蕩　女陪侍露腿光腳躲雜物間畫面曝

中壢警強勢掃蕩　女陪侍露腿光腳躲雜物間畫面曝

車手駕車狂逃 自撞橋墩狼狽落網

車手駕車狂逃 自撞橋墩狼狽落網

