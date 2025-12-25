桃園警平安夜大掃蕩！香港車手躲旅館落網　再逮上游收水手

▲桃園警分局昨晚平安夜執行雷霆除暴專案勤務，針對汽車旅館、酒店、KTV等易滋生事端場所，進行強力掃蕩。（圖／桃園警方提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃警團隊為打擊轄區犯罪維護治安決心，昨（24）日晚間執行「雷霆除暴」專案勤務，針對轄區汽車旅館、酒店、KTV等易生事端場所，進行強力臨檢威力掃蕩，並於各重要路口設置攔檢點，加強取締酒後駕車等重大交通違規，其中在復興路某旅館臨檢時，查獲港籍洪姓、胡姓男子擔任詐團車手與收水手，起出大批拆封包裹、卡片等證物，全案依法移送偵辦。

桃園警分局昨晚執行「雷霆除暴」勤務總計出動警力數67名、臨檢16處場所，路攔檢4處路口，共查獲刑案104件102人（其中毒品10件、毒駕3件、詐欺34件、通緝33件、公危11件、一般刑案13件）等成果豐碩。

▲桃園警分局昨晚平安夜執行雷霆除暴專案勤務，其中在復興路某旅館臨檢時，查出港籍洪姓住客持有大批拆封包裹與卡片等證物。（圖／桃園警方提供）

其中武陵派出所於晚間9時50分許在轄區復興路某旅館臨檢時，清查香港籍34歲洪姓住客時，員警眼尖發現房內有許多已拆封包裹包裝套，直覺有異盤查時，查出洪男於本月中來台後，擔任詐騙集團車手領取被害人贓款，員警當場逮捕，並循線查獲其上游收水手22歲胡姓男子到案。

▲桃園警分局昨晚執行雷霆除暴專案勤務，針對轄區汽車旅館、酒店、KTV進行掃蕩臨檢。（圖／桃園警方提供）

分局長王智民呼籲，警方為防範治安相關效應、穩定社會大眾安心，全面啟動「治安戒備強化作為」，以持續提高轄區見警率，打擊違法消弭犯罪，以保障市民安全，建構安居樂業環境。