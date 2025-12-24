　
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

檢告狀罵髒話丟東西求刑28年半　柯文哲喊無罪回嗆：先自尊後人尊

▲▼涉犯京華城等案的柯文哲，今（24日）在全案辯論終結後，受訪批少數檢察官「老鼠屎搞壞一鍋粥」、嗆總統賴清德「快要變成明崇禎皇帝了！」（圖／記者黃哲民攝）

▲台北地院審理京華城等案今（24日）辯論終結，檢方建請合議庭量刑時，審酌柯文哲開庭曾罵髒話丟東西等犯後態度。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

台北地院審理柯文哲等人涉犯京華城等案，今（24日）在起訴移審將滿1年前，諭知全案辯論終結，訂於明年（2026年）3月26日下午2點30分宣判，檢方在量刑辯論時徹底反擊，指柯開庭罵檢察官髒話、朝檢察官丟東西，又PO文恐嚇司法，舉止「史無前例」，建請合議庭仔細審酌柯的犯後態度。柯回嗆「先自尊而後人尊」，求判無罪。

公訴檢察官指出，柯文哲為獲得沈慶京及威京集團支持及資金，以市長權力護航京華城公司取得高達百億不法容積，並收受賄款。且柯身為民眾黨主席，明知政治獻金有公益性，仍侵占入己，並以商業交易外觀掏空政治獻金，足見不受公開監督、無視法治的心態。

檢方建請審酌柯文哲除有起訴書所載犯後態度不佳情形，並於偵審期間一再聲稱遭受政治迫害、政治偵防，多次在法庭以不當言詞或髒話辱罵檢方、向檢察官丟擲物品，又以其名義在社群網站張貼文章或圖卡，扭曲審判過程及證人證詞，攻擊檢察官、法官及對其不利的證人，或容任支持者以包圍地檢署、網路恐嚇檢察官、法官等方式，對司法施加壓力。

檢方主張柯文哲不尊重司法，不僅針對檢察官，包括地院法官、高院法官，都受到高度壓迫，史無前例，建請合議庭仔細審酌柯上述犯後態度，並就柯所犯各罪，量處如起訴書所載之刑度。檢方起訴柯涉犯4罪，求刑合計28年6月。

柯文哲不甘示弱，主張自己無罪，回嗆公訴檢察官「先自尊而後人尊」、檢方要不要回答有無勾結鏡新聞放話洩密、淪為政治打手的問題，「怎麼不回答？」

12/22 全台詐欺最新數據

447 1 4480 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

【惡作劇惹禍】「高雄捷運有炸彈客！」　20歲男手癢按警鈴遭聲押

柯文哲嗆賴清德干預司法：快變明崇禎

柯文哲嗆賴清德干預司法：快變明崇禎

台北地院審理京華城案，從去年（2024年）12月26日起訴移審，今（24日）入夜完成柯文哲、沈慶京與應曉薇最後陳述，全案11名被告均辯論終結，訂於明年（2026年）3月26日下午2點30分宣判，柯文哲開完庭受訪再嗆少數檢察官摧毀司法信任度、如同「老鼠屎搞壞一鍋粥」，更喊話總統賴清德「快要變成明崇禎皇帝了！」

拿葉克膜比喻京華城　柯文哲：不會因噎廢食

拿葉克膜比喻京華城　柯文哲：不會因噎廢食

虎頭鍘斬林俊言！應曉薇淚喊「士可殺不可辱」求無罪

虎頭鍘斬林俊言！應曉薇淚喊「士可殺不可辱」求無罪

即／家庭聚餐報公帳！台中前地政局長貪污起訴

即／家庭聚餐報公帳！台中前地政局長貪污起訴

鄭天財涉收賄遭起訴　廠商供養換「特助名片」

鄭天財涉收賄遭起訴　廠商供養換「特助名片」

