社會 社會焦點 保障人權

京站地下街成陷阱！噁男假醫師喊「疑似細菌感染」性侵少女

▲ 女高中生,制服,女生,女學生 。（示意圖／photoAC）

▲蔡姓男子於京站地下街誘未成年女學生進廁所伸舌性侵遭起訴。（示意圖／photoAC）

記者黃宥寧／台北報導

人潮掩護下犯案！蔡姓男子於台北京站地下街假冒「婦產科醫師」，以朋友憋尿需協助為由，誘騙身穿學生制服的未成年少女進入無障礙廁所，藉口醫療檢查徒手及以舌頭性侵得逞。被害人返家後報警，警方調閱監視器並採集DNA，鑑定結果與被告相符，士林地檢署依強制性交等罪起訴。

京站地下街緊鄰台北車站，是許多通勤族轉車、學生放學後聚集的去處，餐飲、服飾和手搖飲店一字排開，平時人來人往，不少學生穿著制服在此等朋友、聊天、消磨時間，也因空間開放、動線複雜，成為北市人流密集的地下空間之一。

今年4月某日下午，蔡男在京站地下街見一名身穿學生制服、獨自一人的未成年少女小花（化名），遂上前搭訕，並以假名加入小花的LINE，帳號名稱為「OviviAn婦產科醫生」，佯稱自己是婦產科醫師。蔡男隨後透過LINE表示「有幾件事拜託你」，謊稱其友人「迪醫生」因憋尿急需如廁，請求小花協助帶路，甚至稱「如果他不敢跟你一起尿，就拜託你陪他一起尿」，並表示「關門之後你直接脫光」。小花回覆「上廁所可以，但脫光我拒絕」，顯示其僅同意陪同如廁，並未同意任何性行為。

然而，蔡男在對話中持續以婦產科醫師身分說服小花，稱自己曾替他人動手術，並表示其友人「是子宮頸癌的專家，專注於實驗室研發抗癌藥物」，藉此營造醫療專業形象，使小花誤信其說詞。小花因誤信蔡男為醫師，遂陪同其進入京站地下街的無障礙廁所。

進入廁所後，蔡男先行如廁，隨即假借醫師身分，聲稱小花下體「疑似細菌感染」，並以檢查名義徒手觸摸其下體。小花因誤以為是在進行醫療檢查，未敢即時抗拒，蔡男進而以舌頭舔舐其陰道口，並將舌頭伸入陰道內，性侵得逞。小花察覺情況異常後，當場以手機開啟錄音模式蒐證，返家後即向警方報案。

警方調閱京站地下街監視器畫面，確認蔡男與小花於案發前後一同進出無障礙廁所，並比對雙方LINE對話紀錄，內容與小花供述相符。鑑定結果亦顯示，小花外陰部及陰道深部均檢出同一男性Y染色體型別，與蔡男相符。

檢警指出，蔡男自搭訕、話術鋪陳、假冒醫療專業身分至實際犯案，整體行為過程縝密、應對正常，足認其具備辨識行為違法及控制能力，其辯稱行為經小花同意，及主張患有中度身心障礙請求減刑，均不足採信。

檢察官認定，蔡男以詐術使被害人陷於錯誤，違反其性自主意願而為性交行為，涉犯《刑法》第221條第1項強制性交罪，並因被害人為未成年人，依法加重其刑，提起公訴。

ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。
(二) 尊重身體自主權，請撥打110、113。
(三) 性侵害就是犯罪，請撥打110、113。

12/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 4480 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
湯裡有大蟑螂！林聰明沙鍋魚頭2門市再停業　光華店無限期整頓

