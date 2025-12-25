太子集團「爆乳女特助」壓力山大痛哭！　涉詐50萬交保

　
社會 社會焦點 保障人權

太子集團「爆乳女特助」劉純妤當庭痛哭！　涉詐50萬交保


記者葉國吏／綜合報導　

台北地檢署偵查太子集團涉嫌洗錢案件有新進展，檢方發現集團陸籍高層李添事發後，指示親信清理信義區招待所，並將其中的古董字畫等貴重物品移往新店藏匿。檢方認定李添的「爆乳特助」劉純妤知情，24日再度約談劉女，庭上她情緒潰堤，坦承壓力爆棚，最後以50萬元交保。

▲劉純妤第一次被約談因穿著引起網友熱議。（圖／記者劉昌松攝）

李添指示藏匿貴重物品　劉純妤二度出庭情緒潰堤
太子集團涉嫌洗錢案持續延燒，檢調追查發現，集團中國籍高層李添在案發後，曾命令親信李守禮火速清空信義區豪華招待場所，裡頭的價值不菲古董和書畫則被偷偷轉移到新北市新店區另行藏放。檢方認定，這一切都在李添於台灣的特助劉純妤知情範圍內，因此24日第二次約談劉女到案。

劉純妤出庭時情緒潰堤，當庭落淚，表示自己壓力大到快喘不過氣。她強調，自己只是幫李添辦雜事，從來沒參與洗錢，唯一的工作就是替老闆跑腿買些限量精品。經過長時間偵訊後，檢方裁定她以50萬元交保。

▲「爆乳女特助」劉純妤低調現身。（圖／記者劉昌松攝）

劉純妤形象轉變再成焦點　同案多名工程師分別交保
劉純妤先前因穿著低胸衫、微笑步出法院而成為網路熱議人物，外界也質疑她15萬元交保金是否過低。這次她低調現身，改穿寬大深色大學T、戴上棒球帽並遮住臉龐，顯然不想再成為鏡頭焦點。她受訪時哭訴，從未想過自己會淪為媒體追逐對象，壓力讓她數度哽咽。

除了劉純妤，檢方也傳喚多名同案天旭公司工程師，蔡震天50萬元交保、詹凱傑20萬元、陳奕宏12萬元、劉奕志10萬元。

12/22 全台詐欺最新數據

廢死聯盟被灌爆！　執行長「貼2篇文」16字洩心聲
台灣驚傳有人A「記憶體回扣」　三星突擊開鍘
知情人士：張文相當捍衛自身權益　當兵、保全都因1認知離職
冷氣團滑梯式降溫！3高山追雪有望　2地區探7.5度低溫
張文網購充氣玩偶、情趣用品洩慾　2大開銷曝光

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

即／金流交代不清！遊艇管理負責人羈押禁見

台北地檢署追查太子集團跨國洗錢案，發現該集團除了涉嫌用詐欺贓款買車買房，還買了4艘豪華遊艇並長期停靠在基隆八斗子碼頭，而協助管理維護遊艇的正是玄古管理顧問有限公司，負責人王俊國因涉嫌協助太子集團轉交現金，且對金流來源交代不清，檢方今(11日)凌晨向法院聲押禁見，下午5時許結果出爐，法院裁定羈押禁見。

不只5億神獸！太子集團「6億頂級遊艇」曝光

太子集團涉洗錢！遊艇管理負責人千金是高材生　開賓士上學

太子集團「4艘遊艇」洗錢10億　神秘買家曝光

太子集團洗錢案　遊艇管理人聲押禁見

