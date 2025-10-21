　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

林信義任APEC代表　賴清德下達3指示：台灣主張傳達給國際

▲總統賴清德、林信義出席2025 APEC代表團行前記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統賴清德、林信義出席2025 APEC代表團行前記者會。（圖／記者林敬旻攝）

記者陶本和／台北報導

總統賴清德21日舉行記者會，正式介紹本次APEC經濟領袖會議的領袖代表，再次由總統府資政林信義擔任。賴清德在談話中，下達3大指示，要求林信義要向APEC領袖與國際社群來傳達，包括台灣致力強化經濟韌性，希望跟各國合作；願意分享先驅產業經驗；以及加速推動以「人」為本的AI發展，加速推動「AI新十大建設」。

賴清德表示，今年的APEC經濟領袖會議，將在這個月31日，在韓國慶州召開，他特別感謝林信義資政接受邀請，再次擔任領袖代表，率團出席會議。

賴清德說，去年林信義也代表國家，率團遠赴秘魯利馬，出席APEC經濟領袖會議，不僅與各國領袖密切互動，增進台灣的國際能見度，也促成我們和其他區域內的經濟體，展開進一步的合作。

賴清德表示，APEC是亞太地區最重要的經貿合作組織，台灣從1991年成為正式會員以來，一向都積極參與，並做出許多具體貢獻，深獲其他經濟體的肯定。今年APEC的主題是，「打造永續明天」，聚焦在「連結、創新、繁榮」三大議題，也與台灣的政策目標方向一致。

賴清德認為，面對全球經濟發展的許多挑戰與不確定性，台灣要透過深化區域合作和創新，來促進繁榮，這也是台灣致力為世界貢獻的目標。

因此，賴清德向林信義表示，今年與會時，要向所有APEC領袖及國際社群，傳達台灣三項重要主張，第一，台灣致力強化經濟韌性，希望和各國攜手合作，持續促進區域經貿發展。

賴清德表示，要讓世界知道，台灣在強化產業自主與經濟安全的同時，持續打造自由、公平、受法治保障，以及可預期的經貿投資環境，並推動多元夥伴合作。

賴清德說，第二，台灣願意分享先驅產業經驗，促進公私協力應對全球挑戰。他說，台灣正在從「製造」轉向「創造」，非常樂意跟理念相近的經濟夥伴，分享發展半導體等先驅產業的經驗，並透過加深對彼此的投資與經濟上的互補，來深化區域的合作，為打造高附加價值產業增添活力，來應對各種挑戰。

賴清德指出，第三，台灣正加速推動以「人」為本的AI發展，做為實現APEC共同願景的助力。他說，面對人工智慧重塑全球經濟與社會秩序，要加速推動「AI新十大建設」，以「人」為核心，促進AI在各領域的應用，讓台灣邁向全面智慧化。同時推動「健康台灣」，在APEC推廣「智慧健康」倡議，為區域的數位健康與永續治理，做出具體貢獻。

賴清德表示，他相信藉由林領袖代表豐富的經驗，台灣將能和APEC成員，針對共同關切的議題，加強交流，並開創在各領域合作的機會。

▲總統賴清德、林信義等人出席2025 APEC代表團行前記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統賴清德、林信義等人出席2025 APEC代表團行前記者會。（圖／記者林敬旻攝）

林信義在致詞時則表示，今年主辦國韓國，是以人工智慧及因應人口變遷做為優先議題，與我國長期推動的政策目標相呼應，也代表所有APEC會員對如何實現未來願景有共同的期待。

林信義指出，全球經濟發展正面臨地緣政治衝突、供應鏈重組、人口少子化、高齡化，以及人工智慧與數位轉型帶來的機會與風險。亞太地區做為全球經濟成長的引擎，如何在快速變動的環境當中維持穩定、促進合作，以及維持繁榮尤其重要。APEC共21個經濟體的實質國內生產毛額（GDP）佔全球貿易的61%，在應對上述挑戰的時候，扮演舉足輕重的關鍵角色。

林信義認為，台灣不僅是區域經濟的一員，更是全球產業鏈的重要夥伴。台灣在半導體、數位科技與中小企業發展等領域，有堅實的基礎與豐富的經驗，在人工智慧的發展上也占有重要的地位，台灣有能力，也有責任，為亞太的繁榮與永續做出貢獻。

林信義承諾，他將善用這次代表賴清德出席APEC經濟領袖會議的機會，積極與各APEC會員的領袖、領袖代表及企業界代表交流，完整傳達賴清德的三項任務指示，積極分享我國在人工智慧創新及數位健康合作上的具體成果，展現台灣是國際社會當中良善、可信賴，而且負責任的夥伴，為台灣凝聚更多國際支持與友誼。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 0024 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／坤達已搭機返台！抵台時間曝光　一落地將拘提
馬太鞍「大小堰塞湖」最新空拍畫面曝！季連成：全球數一數二大
玻璃破大洞！台中新光三越8F「暫用膠帶補強」　危險區圍拒馬
北宜山區總雨量上看1100毫米　估豪雨還要下3天
快訊／台中新光三越8F外牆玻璃破大洞
快訊／陳柏霖口罩脫了！微笑致謝：讓我面對年少取巧荒謬的選擇

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

林信義任APEC代表　賴清德下達3指示：台灣主張傳達給國際

預言明年2月改組選舉戰鬥內閣　謝龍介：賴清德這任不會以政績取勝

閃兵連環爆！　顧立雄證實「役男體位修正明年4月上路」

民進黨團推「外送專法」　賴香伶酸：大罷免大失敗才匆匆忙忙上車

高市早苗當選日相　民眾黨：日本朝野實現「聯合政府」具示範意義

日本首位女首相！高市早苗當選　郭國文：台日關係迎接自維連立新時代

快訊／賴清德祝賀高市早苗當選首相　「台日如家人珍貴情誼」

高市早苗當選日本首相　外交部祝賀：向來堅定挺台！盼深化合作

反擊《鏡週刊》！　黃國昌小姨子寄律師函要求移除報導並道歉

感謝「外交神隊友」壯大台灣　林佳龍：打造經濟日不落國關鍵力量

東北季風＋颱風共伴效應發威！雨勢緩和時間點曝

北北基累積雨量上看1千毫米　晚間豪雨往東「宜蘭更劇烈」

柯震東電波當保養笑曝「全家都打」　見小S出現哭了：小時候都看《康熙》

陳喬恩放閃Alan「睡覺被他親醒」！　被好友告知「老公有私生子」親自闢謠

比特犬咬雪橇犬

林信義任APEC代表　賴清德下達3指示：台灣主張傳達給國際

預言明年2月改組選舉戰鬥內閣　謝龍介：賴清德這任不會以政績取勝

閃兵連環爆！　顧立雄證實「役男體位修正明年4月上路」

民進黨團推「外送專法」　賴香伶酸：大罷免大失敗才匆匆忙忙上車

高市早苗當選日相　民眾黨：日本朝野實現「聯合政府」具示範意義

日本首位女首相！高市早苗當選　郭國文：台日關係迎接自維連立新時代

快訊／賴清德祝賀高市早苗當選首相　「台日如家人珍貴情誼」

高市早苗當選日本首相　外交部祝賀：向來堅定挺台！盼深化合作

反擊《鏡週刊》！　黃國昌小姨子寄律師函要求移除報導並道歉

感謝「外交神隊友」壯大台灣　林佳龍：打造經濟日不落國關鍵力量

快訊／坤達涉閃兵已搭機返台！「抵台時間」曝光　一落地將被拘提

越捷航空停租2架中國C909客機　曾是習近平訪越成果

台中旅展殺很大！業者推早鳥價　屬「馬」再折千

獨／31歲女縮胃腦病變「癱床包尿布」　名醫：她住院還吃麥當勞

力積電第三季每股虧損0.65元　看好記憶體動能延續到明年上半年

邱垂正：絕不屈服於中國武力威嚇　台灣永不投降

從築路英雄到守護醫療　高榮台南分院榮民節喚醒世代記憶與感恩

陳漢典登記情不自禁親Lulu！羞認「初吻地點」霸氣放閃：她是我起床的動力

日本成吉思汗大黑屋10/24開幕　菜單一次看「最低260元開吃」

馬太鞍「大小堰塞湖」最新空拍畫面曝！季連成：全球數一數二大

政治熱門新聞

偽造證明閃兵慘了！藝人逃兵爆第三波　內政部：最高可處5年徒刑

快訊／蔣萬安：風雨未達停班停課標準　外出注意安全

板南線今早抵忠孝復興前突「碰」巨響　600乘客受影響換車搭

豪雨伴強風沒放假被網友灌爆　蔣萬安：平地沒達標

政治獻金報告　民進黨結餘最多、白營短絀4625萬「人事費是藍營5倍」

黃國昌小姨子曝光　匯百萬狗仔基金成立「凱思」

邱毅指勤走兩岸「綠營大老」　一句替賴清德傳話！財富從天而降

陸軍斗煥坪上校旅長外遇屬實　六軍團：記過兩次以正綱紀

旅宿禁令再擴大！礦泉水也管制　綠委反對一刀切：成本轉嫁消費者

即／北北基桃停班課？謝國樑：20：00宣布

第三波閃兵案！修杰楷等被帶回　顧立雄：加速研討加嚴兵役體檢

高雄女籃「忘帶選手證」失格！陳其邁發聲

快訊／北市宣布明正常上班上課　僅「這些小學」停班停課

反擊《鏡週刊》！　黃國昌小姨子寄律師函要求移除報導並道歉

更多熱門

相關新聞

預言明年2月改組選舉戰鬥內閣　謝龍介：賴清德這任不會以政績取勝

預言明年2月改組選舉戰鬥內閣　謝龍介：賴清德這任不會以政績取勝

台灣民意基金會今（21日）公布最新總統施政滿意度民調，結果顯示，35%民眾贊同、53%民眾不認同，較上月施政滿意度增加2.2個百分點、不滿意度下降5.3個百分點。對此，國民黨立委謝龍介表示，自己認為賴清德可能會改變，應該就是等關稅拍板後，大概在民進黨2026年提名底定，明年二月全面改組，形成新的選舉戰鬥內閣，因為關稅都談到這樣了，就會變成一個政治導向的內閣，而2026選舉完後，面臨2028大選也只剩下13個月，顯然賴清德這任不會以政績去取勝。

快訊／賴清德祝賀高市早苗當選首相　「台日如家人珍貴情誼」

快訊／賴清德祝賀高市早苗當選首相　「台日如家人珍貴情誼」

高市早苗擬「月底訪韓」　3天2夜出席APEC

高市早苗擬「月底訪韓」　3天2夜出席APEC

台灣民意民調／賴清德滿意度回升2.2百分點　整體聲望仍低檔徘徊

台灣民意民調／賴清德滿意度回升2.2百分點　整體聲望仍低檔徘徊

川普將再會金正恩？傳聯合國軍「有這舉動」

川普將再會金正恩？傳聯合國軍「有這舉動」

關鍵字：

林信義APEC賴清德

讀者迴響

熱門新聞

修杰楷涉閃兵遭拘提！　當替代役5個月

快訊／台北桃園入列　4縣市今雨量達停班課標準

即／修杰楷閃兵認了！花15萬「高血壓拚免役」

即／坤達涉閃兵今拘提「正好出境」！　柯佳嬿曝原因

賈靜雯跨海回應！2小孩目睹「修杰楷被警上銬」嚇傻

快訊／閃兵案第3波搜索！　修杰楷、陳柏霖遭拘提畫面曝光

雨彈狂炸北台灣　今日停班停課一次看

即／張書偉見警上門「早知有這天」：原本要自首但會怕

檢警拘提坤達撲空　柯佳嬿強忍情緒「讓警入屋搜索」

快訊／坤達認了閃兵！　緊急趕回台灣

即／陳柏霖坦承閃兵！　花10萬元假裝高血壓

氣象粉專「點名雙北市長」：該執行卻不做，乾脆廢掉

快訊／涉閃兵遭拘提！陳柏霖一早見警反應曝

黃子佼親口認「離婚孟耿如」！當庭求法官輕判

目睹老公遭警拘提！書偉認「原本要自首」謝京穎發聲了

更多

最夯影音

更多
東北季風＋颱風共伴效應發威！雨勢緩和時間點曝

東北季風＋颱風共伴效應發威！雨勢緩和時間點曝
北北基累積雨量上看1千毫米　晚間豪雨往東「宜蘭更劇烈」

北北基累積雨量上看1千毫米　晚間豪雨往東「宜蘭更劇烈」

柯震東電波當保養笑曝「全家都打」　見小S出現哭了：小時候都看《康熙》

柯震東電波當保養笑曝「全家都打」　見小S出現哭了：小時候都看《康熙》

陳喬恩放閃Alan「睡覺被他親醒」！　被好友告知「老公有私生子」親自闢謠

陳喬恩放閃Alan「睡覺被他親醒」！　被好友告知「老公有私生子」親自闢謠

比特犬咬雪橇犬

比特犬咬雪橇犬

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面