林信義任APEC代表　賴清德下達3指示：台灣主張傳達給國際

▲總統賴清德、林信義出席2025 APEC代表團行前記者會。（圖／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

總統賴清德21日舉行記者會，正式介紹本次APEC經濟領袖會議的領袖代表，再次由總統府資政林信義擔任。賴清德在談話中，下達3大指示，要求林信義要向APEC領袖與國際社群來傳達，包括台灣致力強化經濟韌性，希望跟各國合作；願意分享先驅產業經驗；以及加速推動以「人」為本的AI發展，加速推動「AI新十大建設」。

賴清德表示，今年的APEC經濟領袖會議，將在這個月31日，在韓國慶州召開，他特別感謝林信義資政接受邀請，再次擔任領袖代表，率團出席會議。

賴清德說，去年林信義也代表國家，率團遠赴秘魯利馬，出席APEC經濟領袖會議，不僅與各國領袖密切互動，增進台灣的國際能見度，也促成我們和其他區域內的經濟體，展開進一步的合作。

賴清德表示，APEC是亞太地區最重要的經貿合作組織，台灣從1991年成為正式會員以來，一向都積極參與，並做出許多具體貢獻，深獲其他經濟體的肯定。今年APEC的主題是，「打造永續明天」，聚焦在「連結、創新、繁榮」三大議題，也與台灣的政策目標方向一致。

賴清德認為，面對全球經濟發展的許多挑戰與不確定性，台灣要透過深化區域合作和創新，來促進繁榮，這也是台灣致力為世界貢獻的目標。

因此，賴清德向林信義表示，今年與會時，要向所有APEC領袖及國際社群，傳達台灣三項重要主張，第一，台灣致力強化經濟韌性，希望和各國攜手合作，持續促進區域經貿發展。

賴清德表示，要讓世界知道，台灣在強化產業自主與經濟安全的同時，持續打造自由、公平、受法治保障，以及可預期的經貿投資環境，並推動多元夥伴合作。

賴清德說，第二，台灣願意分享先驅產業經驗，促進公私協力應對全球挑戰。他說，台灣正在從「製造」轉向「創造」，非常樂意跟理念相近的經濟夥伴，分享發展半導體等先驅產業的經驗，並透過加深對彼此的投資與經濟上的互補，來深化區域的合作，為打造高附加價值產業增添活力，來應對各種挑戰。

賴清德指出，第三，台灣正加速推動以「人」為本的AI發展，做為實現APEC共同願景的助力。他說，面對人工智慧重塑全球經濟與社會秩序，要加速推動「AI新十大建設」，以「人」為核心，促進AI在各領域的應用，讓台灣邁向全面智慧化。同時推動「健康台灣」，在APEC推廣「智慧健康」倡議，為區域的數位健康與永續治理，做出具體貢獻。

賴清德表示，他相信藉由林領袖代表豐富的經驗，台灣將能和APEC成員，針對共同關切的議題，加強交流，並開創在各領域合作的機會。

▲總統賴清德、林信義等人出席2025 APEC代表團行前記者會。（圖／記者林敬旻攝）



林信義在致詞時則表示，今年主辦國韓國，是以人工智慧及因應人口變遷做為優先議題，與我國長期推動的政策目標相呼應，也代表所有APEC會員對如何實現未來願景有共同的期待。

林信義指出，全球經濟發展正面臨地緣政治衝突、供應鏈重組、人口少子化、高齡化，以及人工智慧與數位轉型帶來的機會與風險。亞太地區做為全球經濟成長的引擎，如何在快速變動的環境當中維持穩定、促進合作，以及維持繁榮尤其重要。APEC共21個經濟體的實質國內生產毛額（GDP）佔全球貿易的61%，在應對上述挑戰的時候，扮演舉足輕重的關鍵角色。

林信義認為，台灣不僅是區域經濟的一員，更是全球產業鏈的重要夥伴。台灣在半導體、數位科技與中小企業發展等領域，有堅實的基礎與豐富的經驗，在人工智慧的發展上也占有重要的地位，台灣有能力，也有責任，為亞太的繁榮與永續做出貢獻。

林信義承諾，他將善用這次代表賴清德出席APEC經濟領袖會議的機會，積極與各APEC會員的領袖、領袖代表及企業界代表交流，完整傳達賴清德的三項任務指示，積極分享我國在人工智慧創新及數位健康合作上的具體成果，展現台灣是國際社會當中良善、可信賴，而且負責任的夥伴，為台灣凝聚更多國際支持與友誼。