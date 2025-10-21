　
政治

台灣民意民調／賴清德滿意度回升2.2百分點　整體聲望仍低檔徘徊

▲▼台灣民意基金會10月民調。（圖／台灣民意基金會提供）

▲台灣民意基金會10月民調。（圖／台灣民意基金會提供）

記者杜冠霖／台北報導

台灣民意基金會今（21日）公布最新總統施政滿意度民調，調查結果顯示，35%民眾贊成總統賴清德處理國家大事的方式、53%民眾不認同，若與上個月民調比較，則賴清德施政滿意度增2.2個百分點、不滿意度下降5.3個百分點。台灣民意基金會董事長游盈隆認為，賴總統的民意支持度稍有回升、人民怨氣明顯減弱，但整體聲望沒有明顯回升，仍在低檔徘徊。

民調詢問：「賴清德總統上任已一年多，一般說來，您贊同或不贊同他處理國家大事的方式，包括重要人事安排與政策？」結果發現：8.3%非常贊同，26.6%還算贊同，25.4%不太贊同，27.1%一點也不贊同，8.2%沒意見，4.4%不知道、拒答。

最新民意顯示，二十歲以上台灣人，三成五贊同賴清德總統處理國家大事的方式，五成三不贊同同，12.6%沒意見、不知道。不贊同者比贊同者多17.6個百分點。同時，有二成七的人表示強烈不贊同。游盈隆指出，賴清德總統在大罷免大失敗後三個月，民怨依然高漲，整體聲望沒有明顯回升，仍在低檔徘徊。

若和上個月相比，「總統職務表現贊同率」略增2.2 個百分點；同時，「總統職務表現不贊同率」下降5.3個百分點。這一來一往，仍使得不贊同他國家領導方式的人比贊同的人多17.6個百分點。游盈隆認為，意味賴清德總統雙十國慶激昂演說後，仍深陷執政困境中，賴總統的民意支持度稍有回升，但仍非顯著的提升，倒是不贊同度下降5個百分點，意味人民的怨氣雖有明顯減弱，但仍居高不下。

若從傳統台灣地緣政治的七大塊來看，賴清德在雲嘉南還擁有舒適的領先外，其他六大區塊都已經是某個意義的淪陷區了，其中包括高屏澎。具體地講，台北市，三成一贊同，六成九不贊同；新北市，三成贊同，五成二不贊同；桃竹苗，二成八贊同，六成二不贊同；中彰投，三成三贊同，五成八不贊同；雲嘉南，五成二贊同，三成九不贊同；高屏澎，四成三贊同，四成七不贊同；基宜花東金馬，二成三贊同，四成六不贊同。

此次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受本基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。訪問期間是2025年10月13-15日，共三天；對象以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法為市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual-frame random sampling），市話 70%，手機30%。

民調有效樣本1070人，市話750人，手機320人；抽樣誤差在95%信心水準下，約正負三個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會(TPOF)。

10/19 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

民調賴清德施政台灣滿意度民進黨國民黨民眾黨

