將成日本第一位女首相！高市早苗擬「月底訪韓」　3天2夜出席APEC

▲日本自民黨總裁高市早苗。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

日本參眾兩院今（21）日下午將召開臨時國會，進行首相指名選舉。外界普遍預期自民黨總裁高市早苗將成為日本第104任首相，也是首位女性首相。韓媒指出，高市早苗預計月底將安排3天2夜訪韓，出席由南韓主辦的亞太經合會議（APEC），並可能與南韓總統李在明進行上任以來的首次日韓會談。

根據韓媒《朝鮮日報》獨家報導，南韓與日本外交當局已就高市早苗上任後的訪韓行程展開協調，目前初步規劃在南韓停留3天2夜，但具體日程與出席形式仍在調整階段。由於距離10月31日APEC峰會開幕僅剩不到兩週，相關準備時間相當緊湊。消息人士指出，待高市早苗正式就任首相後，雙方將迅速敲定具體細節。

報導透露，APEC峰會期間舉行日韓首腦會談的可能性頗高。南韓外交消息人士表示，「包括在會議期間的簡短會晤在內，兩國領袖在某種形式上會面是有可能的。」

目前，美國總統川普與中國國家主席習近平的訪韓形式已確定為「國賓訪問」，但由於日本首相人選直到21日才塵埃落定，因此相關安排尚未最終敲定。

另一方面，韓媒《News1》也指出，韓日雙方正在就高市早苗訪韓出席APEC的細節進行協商。初步計畫顯示，日本首相將於10月30日抵達南韓，停留至11月1日。這次出訪也將成為高市早苗就任後的首次出訪行程，象徵日本新政府對亞太多邊外交的重視。