社會 社會焦點 保障人權

獨／31歲女縮胃腦病變「癱床包尿布」　名醫：她住院還吃麥當勞

▲▼患者出院仍四肢無力，臥床需要包尿布。（圖／家屬提供）

▲31歲女接受縮胃手術後產生併發症，診斷早期失智，臥床需要包尿布。（圖／家屬提供）

記者許宥孺／高雄報導

高雄減重名醫宋天洲遭患者家屬控訴過度醫療，一名BMI僅24的31歲女患者上門求診接受縮胃手術，術後無法順利進食，產生嚴重併發症，意識昏迷被送進急診，診斷出腦部病變，目前四肢無力幾乎只能臥床，體重也暴瘦只剩37公斤。宋天洲今（21）日針對患者控訴內容一一回擊，強調手術是在充分告知風險，尊重病人醫療自主權下進行，否認過度醫療，他將對醫懲會裁處提出申覆，並靜待司法調查結果。

▲女患者接受縮胃手術後產生併發症，腦部病變住院一個多月。（圖／家屬提供）

▲女患者接受縮胃手術後產生併發症，腦部病變住院一個多月。（圖／家屬提供，點圖可放大）

一名體重54公斤、BMI 24的31歲女性患者，今年4月28日找上南部減重名醫宋天洲執行縮胃手術，手術評估書竟寫「病態性肥胖」，但女子術後幾乎無法進食也無法排氣，就連一顆布丁也吃不完，體重直線下降，嚴重營養不良。患者家屬向《ETtoday新聞雲》控訴，7月中旬，妹妹意識昏迷被送至高雄長庚醫院急診，診斷證明書指出，「胃切除及胃腸繞道術後，維他命B缺乏所致韋尼克氏腦病變」，記憶受損被歸類為失智症一種，目前四肢無力幾乎只能臥床包尿布，而體重還在持續暴瘦，僅剩37公斤。

▲▼義大大昌醫院副院長、纖體健康中心主任宋天洲。（圖／記者許宥孺攝）

▲義大大昌醫院外科副院長、博田醫院減重外科兼任醫師宋天洲。（圖／記者許宥孺攝）

宋天洲醫師針對此案表示，診斷書上寫的「病態性肥胖」是病人要求，也是其他專任醫師寫的，已請患者回院更改，患者一來就斬釘截鐵說要開刀做手術，自己告知手術風險，也勸退患者可先透過藥物或瘦瘦針改善，但病人堅持要手術，「在醫療倫理裡面有病人醫療自主權」，他想辦法把手術開完，後續並沒有特別的併發症，包括阻塞、狹窄都未發生。

宋天洲說，這位患者有時候說吃不好，他安排住院打點滴補充水份、營養針劑，病人覺得好多了，就自己要求出院，還有一次去高雄長庚住院還可以吃麥當勞。而這位患者本身挑食，很多營養品都不願補充，造成維他命B缺乏導致腦病變，但這種腦病變並非不可回復，只要補充維他命B配合治療就可以了。

▲▼患者住院臥床雙腳無力，一起身就跌倒。（圖／家屬提供）

▲患者住院臥床雙腳無力，一起身就跌倒。（圖／家屬提供）

宋天洲表示，後續與家屬調解時，博田醫院也釋出善意，願替患者做免費高壓氧、住院期間營養品補充，他自己也提供3個月營養品給患者，並請神經科醫師協助施作核磁共振，腦袋狀況都有在改善，並非如家屬所說的那麼糟糕，而家屬也對於醫療慰問金不太滿意，他認為該做的關心都做到，病人常常已讀不回、不遵醫囑、拒絕醫療救濟，一切靜待司法調查。

另一方面，宋天洲也被點名涉對多名未成年病患執行減重手術，疑涉妨害兒少身心健全發展。對此他強調，「監護人、患者本人一定都在旁邊，有可能父母親孩子叫來開，孩子就願意開嗎？」其中一名少年身高168公分、體重168公斤，本來成績前三名，胖到只能坐著睡覺，已對身體產生巨大影響，少年在外縣市醫院已接受檢查並決定開刀，是因為儀器設備和病房無法配合才會轉來高雄開刀，「他們就無限上綱，一定要小兒精神科綜合評估」，然而病例紀錄在外院，我們病例是看不到，「拿這個來羅織罪名過度醫療，我們無法接受」，他會向衛生局提出申覆。

10/19 全台詐欺最新數據

關鍵字：

高雄衛生局減重縮胃宋天洲

讀者迴響

