社會 社會焦點 保障人權

新北男撞死阿嬤「太緊張」棄車逃亡　士檢聲押獲准

▲賓姓駕駛冷血撞死老婦後駕車逃逸，遭警方=火速拘提到案。（圖／記者張君豪翻攝）

▲新北汐止婦人清晨過馬路遭撞慘死，肇逃賓姓駕駛「太緊張」落網收押。（圖／記者張君豪翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

新北汐止區36歲賓姓男子18日清晨駕車行經中興路與福德一路口時，撞上正在過馬路的81歲林姓婦人，事發後不僅未停車報警，還心虛棄車逃逸，由友人接應藏匿基隆。警方調閱監視器鎖定車輛行蹤，19日將賓男逮捕到案並依法移送。士檢複訊後，認定其涉犯過失致死重罪且有逃亡之虞，向法院聲請羈押，士林地院稍早裁定收押、不禁見。

案發於18日凌晨4時58分，賓男駕駛自用車行經汐止中興路與福德一路口時，撞上正通過斑馬線的林姓婦人。警方趕抵時，僅見林婦倒臥路中，當場失去呼吸心跳，肇事車輛早已逃逸。傷者隨即送醫搶救，仍宣告不治。

汐止警分局接獲報案後成立專案小組，調閱沿線監視器鎖定車輛及逃逸路線，發現賓男肇事後棄車，並由友人接應前往基隆藏匿。警方報請檢察官指揮偵辦，並向法院聲請拘票，於19日晚間順利逮捕賓男到案。

賓男到案後坦承，事發當下因「太緊張」才會逃逸，警訊後被依過失致死等罪嫌移送士林地檢署。今（20）日下午檢方複訊後，認他涉嫌重大且有逃亡之虞，向法院聲請羈押禁見；士院晚間10點許，裁定收押不禁見。

10/19 全台詐欺最新數據

