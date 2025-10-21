　
大陸 大陸焦點 特派現場

阿里、京東大動作進軍香港　分析：為拓展國際市場

▲▼阿里巴巴總部。（圖／CFP）

▲阿里巴巴。（圖／CFP）

文／中央社

中國兩大電商公司阿里巴巴和京東集團近期在香港都有大動作，其中阿里巴巴購入了多層商房，作為香港總部之用。至於京東集團，據報導，它計畫進軍香港保險業。

明報今天在報導中表示，京東集團近期「上天下地」全面攻港，繼早前收購了俗稱「平民超市」的香港佳寶連鎖店及在港開設「京東MALL」之後，最新是發展保險業。

報導引述消息指出，京東集團現正在港申請保險牌照；事實上，京東集團最近已在中國大陸及香港的招聘平台以「京東」、「京東保險」、「京東科技」等名義招聘保險員，似乎正準備建立自家保險團隊。

▼京東。（圖／CFP）

▲京東,物流,智慧化,總部。（圖／CFP）

據報導，京東集團在大陸早已進軍金融行業，旗下京東金融的業務涉及消費借款、存款理財、基金等。

京東集團的競爭對手阿里巴巴近期也在港有頗大動作，它以港幣72億元（新台幣288億元）向文華東方國際集團購買了銅鑼灣港島壹號中心多層商房，作為香港總部之用，這是2021年以來香港最大宗商房交易。

有媒體分析，在美國新一輪關稅戰背景下，為抗衡貿易戰壁壘，大陸企業「出海」勢頭強勁，而在港府政策推動下，有越來越多的大陸企業選擇在港設立區域總部擴展業務，以便拓展國際市場，這些企業更涵蓋科技、電動車、金融、醫藥等不同領域。

相關新聞

北京憂數位人民幣遭挑戰　叫停京東等在港發穩定幣

北京憂數位人民幣遭挑戰　叫停京東等在港發穩定幣

英國金融時報報導，阿里巴巴旗下螞蟻與京東擬在香港發行穩定幣的計畫，被中國官方叫停。知情人士表示，中國官方擔心私人企業發行穩定幣會對中國央行的數字人民幣計畫構成挑戰。

蔡崇信：阿里巴巴尚未因AI裁員

蔡崇信：阿里巴巴尚未因AI裁員

京東前副總裁蔡磊頑強抗「凍」6年 已失語言能力...用眼控儀打字

京東前副總裁蔡磊頑強抗「凍」6年 已失語言能力...用眼控儀打字

美股3大指數開盤齊漲　阿里巴巴ADR合作輝達大漲8％I

美股3大指數開盤齊漲　阿里巴巴ADR合作輝達大漲8％I

不滿送錢給川普政府　中國封殺輝達AI晶片

不滿送錢給川普政府　中國封殺輝達AI晶片

