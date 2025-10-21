台74甲大塊塑膠布迎面飛來　騎士閃避不及慘摔！PO網求目擊者

記者唐詠絮／彰化報導

一名李姓騎士昨(20日)中午行經台74甲線彰化往台中方向行駛時，迎面突然飛來一大片塑膠布，他閃避不及當場摔車，造成四肢多處擦挫傷。事後騎士在網路上發文求助，希望尋找目擊者或行車紀錄器畫面，以釐清事故責任，警方將追查塑膠布來源，並依據道交條例開罰3,000元以上18,000元以下罰鍰。

▲迎面飛來一大片塑膠布，騎士閃避不及慘摔。（圖／警方提供）

警方初步調查，該起事故發生在20日中午12時10分許，當時李姓男子騎乘機車，沿台74甲線往台中方向直行。突然發現路面有一大塊掉落的塑膠布正迎面而來，由於反應時間不足，閃避不及當場自摔。

▲迎面飛來一大片塑膠布，騎士閃避不及慘摔。（圖／警方提供）

警方獲報到場處理，經對李男實施酒測，酒測值為0，四肢多處擦挫傷，經送醫救治後已無大礙，騎乘的機車左右側車身多處毀損。

事故發生後，李男在網路社群發文求助，「當時有用路人看到任何貨車或大卡車掉落帆布的？騎上去沒多久就看到這塊布，躲都躲不掉直接連人帶車摔倒…懇請當時經過的駕駛人，若有目擊情況或行車紀錄器拍下相關畫面，能夠與我聯繫，協助還原事故真相。」

▲彰化警分局交通隊長翁維辰說明。（圖／警方提供）

警方表示，目前正調閱監視器追查，根據道路交通管理處罰條例第30條第1項第2款規定，汽車裝載時所載貨物脫落、掉落或遺漏者，將處汽車駕駛人新台幣3,000元以上18,000元以下罰鍰，肇事車主除需接受罰款外，還須負起相關民事賠償責任。