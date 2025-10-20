　
地方 地方焦點

網路民調「獨漏他」　柯呈枋表態參選彰縣長：我一直在路上

▲網路民調縣長參選人。（資料圖／翻攝自柯呈枋臉書）

▲柯呈枋宣布角逐彰化縣長。（資料圖／翻攝自柯呈枋臉書）

記者唐詠絮／彰化報導

近日一份在網路上流傳的「彰化縣長選舉網路調查」，點燃了地方政壇的熱烈討論。這份民調名單羅列了多位已表態或具潛力的政治人物，卻獨漏了國民黨籍前立委、現任縣府參議柯呈枋，此一遺漏不僅讓許多支持者感到錯愕，紛紛透過通訊軟體向柯呈枋本人詢問，他則強調自己「一直在路上」，持續深入基層、傾聽民意，對參選的信心始終堅定。

由於該份民調名單中獨漏柯呈枋，柯呈枋今（20）日幽默卻也略帶無奈地回應「今天很多朋友問我『欸！我怎麼沒在那份網路民調上看到你？』老實說，我手機快被問爆了。」他進一步表示，自己也感到很奇怪，因為他幾乎每天都身處在基層，與鄉親們在一起，「怎麼會不見了？」

▲網路民調縣長參選人。（資料圖／翻攝自柯呈枋臉書）

▲網路民調縣長參選人獨漏柯呈枋。（圖／翻攝自網路）

柯呈枋強調，選舉的關鍵從來不是靠名單上的名字或華麗的話術，而是實實在在的行動與真本事。「我從不靠話題炒熱，只靠一步一腳印走出支持。」柯呈枋說，無論是在地方、市場、廟口還是農田，他都親耳聽見民眾對於彰化未來發展的深切期待。他深信「民調會變，民心不變」，並向鄉親承諾：「我會繼續在路上，堅定信念、腳踏實地。彰化，值得一個一直都在做事的人。」

▲網路民調參選縣長

▲縣長參選人立委張啟楷。（圖／翻攝自張啟楷臉書）

隨著網路民調引發討論，彰化縣長選戰的潛在競爭者也逐漸浮上檯面，目前國民黨內被點名的熱門人選，除了前立委柯呈枋，前副縣長洪榮章、現任彰化黨部主委、立委謝衣鳯，民眾黨立委張啟楷也有意角逐，使得「藍白合」在地方政壇持續發酵。民進黨的布局也同樣積極。包括現任立委黃秀芳、陳素月、現任彰化市長林世賢，以及前彰化市長、前縣黨部主委邱建富，都已明確表態爭取黨內提名，並紛紛掛上競選看板備戰。

▲網路民調參選縣長

▲副縣長洪榮章也是縣長參選人。（圖／翻攝自洪榮章臉書）

▼前立委柯呈枋表態將參選彰化縣長。（圖／翻攝自柯呈枋臉書）

▲網路民調

10/19 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

網路民調「獨漏他」　柯呈枋表態參選彰縣長：我一直在路上

網路民調「獨漏他」　柯呈枋表態參選彰縣長：我一直在路上

相關新聞

恐怖強風橫掃彰化！受東北風明顯偏強及颱風外圍環流雙重影響，中央氣象署發布「橙色燈號」強風警示，包括台中、彰化、雲林等地區可能出現11級以上強陣風。鹿港鎮今(20日)傳出災情，民俗文物館旁一處鷹架不堪強風吹襲，不僅搖搖欲墜，更有部分鷹架直接倒塌在民宅屋頂，部分鐵架掉落砸中盆栽，現場險象環生，讓路過民眾膽戰心驚。

關鍵字：

彰化縣長柯呈枋網路民調藍白合

高雄女行人闖紅燈遭小黃撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

BLACKPINK高雄開唱嗨爆！　Jennie「脫到剩Bra」辣翻

2025桃園護國宮太子忠孝文化季開跑 夜巡祈福「神的步行者」點亮信仰溫度

