緬甸軍方突襲KK園區！　抓2000多人、查獲星鏈設備

▲緬甸軍方突襲KK園區。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

緬甸官媒「緬甸之光報」（Myanma Alinn）20日報導，緬甸軍方突襲掃蕩網路犯罪中心KK園區，拘捕2000多人，查獲30套星鏈（Starlink）衛星網路設備。

美聯社引述緬甸媒體消息指出，這是緬甸9月初展開的打擊網路詐騙、非法賭博、跨境網路犯罪行動的一環，軍方確認有260多棟建築物未登記，拘留2198人，但並未透露這些人的國籍。另外，緬甸媒體也刊登查獲的星鏈設備以及執行突襲行動的士兵照片，但確切拍攝時間並不清楚。

KK園區位於緬甸克倫邦貿易重鎮妙瓦底（Myawaddy）郊區，這塊區域屬於緬甸軍政府控制相對鬆散的地帶，同時也受到部分少數民族民兵的勢力影響。就在20日晚間，緬甸軍政府發言人紹敏通（Zaw Min Tun）指控，與軍方對立的克倫民族聯盟（Karen National Union）高層涉入KK園區的詐騙項目。

多年來，緬甸詐騙活動猖獗，對全球各地的人進行愛情詐騙、虛假投資等，且詐騙中心會從誘騙其他國家的人前往當地工作，隨後限制其自由，強迫這些人從事犯罪活動。

此前法新社調查報導指出，雖然中國大陸、泰國與緬甸政府今年聲稱徹底摧毀剷除詐騙園區，但實際上這些園區不僅依舊持續營運，規模遠超以往，大規模使用馬斯克旗下的星鏈衛星網路。其中KK園區在短短7個月內就新建一整個區域，且單一屋頂就佈滿近80個星鏈接收器。

星鏈在緬甸並未取得合法執照，今年2月前根本不在該國網路供應商名單上。但亞太網路資訊中心（APNIC）數據顯示，星鏈7月3日至10月1日這段期間，連續霸占緬甸網路流量冠軍。