社會焦點

自稱關聖帝君性侵麻吉女友　辯「幫治療」獲判無罪理由曝光

▲▼ 男女,情侶,夫妻,談戀愛,親密。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲男子自稱關聖帝君，稱為了幫治療，襲胸男友人的女友。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者唐詠絮／彰化報導

王姓男子稱自己是關聖帝君，趁麻吉講電話時性侵其女友，遭依強制性交罪嫌提起公訴。然而法院審理後，王姓男子表示是為了幫她治療，只有撫摸胸部及大腿內側，由於女子則說法前後嚴重矛盾，法官認定證據不足，將男子判決無罪，全案仍可上訴。

依據判決書內容，男子於去年5月間，借住在麻吉的祖厝，麻吉當晚帶著女友前往祭拜家神。卻趁友人進屋講電話的空檔，於當晚9時30分在房屋前，對女子說自己是關聖帝君，強行掀開女子衣服、吸咬胸部，並扯下其褲子以手性侵，檢警根據女子的指控及友人證詞，將王姓男子依強制性交罪嫌。

然而，在法院審理過程中，案情出現重大轉折，被告雖然承認當天有觸摸女子胸部和大腿內側，但堅決否認有強制性交行為，另一方面，女子在在警詢和偵查中，指控被告突然伸手摸胸、強脫褲子，她曾喊救命並反抗推拒；但到了法院審理時，卻改口表示，被告事先曾詢問「可否發生性行為」，她回答「可以」，並承認當被告觸碰她身體時，她是自願的。

雖然女子的男友表示，自己講完電話走出房間時，看到被告正在侵犯女友，且她表情痛苦。但法官認為，他並未親眼見聞事發全程，加上他與女子是情侶關係，女子事後是否會完全如實告知細節也有疑問，因此無法單憑男子的證詞就認定被告有罪。

法官認定，雖然被告本人的說法也前後矛盾，偵查中否認碰觸，審理中改稱是為她「治療」，但即使被告辯詞可疑，在檢方無法提出足夠證據證明犯罪的情況下，依照「無罪推定原則」，仍應判決被告無罪。

網路民調「獨漏他」　柯呈枋表態參選

近日一份在網路上流傳的「彰化縣長選舉網路調查」，點燃了地方政壇的熱烈討論。這份民調名單羅列了多位已表態或具潛力的政治人物，卻獨漏了國民黨籍前立委、現任縣府參議柯呈枋，此一遺漏不僅讓許多支持者感到錯愕，紛紛透過通訊軟體向柯呈枋本人詢問，並強調自己「一直在路上」，持續深入基層、傾聽民意，對參選的信心始終堅定。

