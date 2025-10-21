　
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

新買SU7借朋友開　10分鐘後接小米電話：撞爛了！

▲▼新買SU7借朋友開　10分鐘後接小米電話：撞爛了！。（圖／翻攝河南廣電）

▲買才半年的SU7撞成廢鐵。（圖／翻攝河南廣電）

記者蔡紹堅／綜合報導

河南馬姓男子8月將自己購買不到一年的小米SU7電動車借給朋友開，沒想到上路才10分鐘就發生嚴重車禍，愛車被撞得面目全非，現在還因為賠償問題與朋友鬧翻。

根據陸媒報導，馬男表示，8月的時候，他一位姓陳的牌友跟他借新買的小米SU7，想開出去炫耀，並以自己的別克GL8暫時交換，他沒想太多就借了，沒想到上路才10分鐘，小米中心就打來了電話，說他的車發生車禍了，「當時我就很懞，不清楚怎麼一回事。」

馬男隨後根據定位抵達了事故現場，發現SU7已經面目全非，前車頭嚴重變形、車屁股全部脫落、空氣懸掛嚴重受損，輪轂也斷裂了。

▲▼新買SU7借朋友開　10分鐘後接小米電話：撞爛了！。（圖／翻攝河南廣電）

馬男指出，牌友當時以140公里的時速行駛，為了躲避路口冒出的三輪車失控，衝入一個大坑裡面，「看著我的車子被從大坑吊起來，我都快哭了，我老婆還在旁邊大吵大鬧，對我又打又踢，責怪我把車借給別人。」

經過交警認定，這是一起單方事故，馬男的陳姓牌友要負全責。不過，兩人卻在賠償問題上無法達成共識，馬男無奈表示，他的SU7一直被牌友扣留，人也聯繫不上，只好暫時扣下牌友留下的GL8。

陳姓牌友則回應，該輛GL8是從租賃公司租來的，因馬男扣車不還，租賃公司已報警並起訴。陳姓牌友也承諾，會賠償馬一輛1萬公里以內的「準新車」。

馬男說，他不知道對方的車輛是租的，願配合與租賃公司協商，並同意賠償方案，但若對方最終無法履行，也會訴諸法律解決。

▲▼新買SU7借朋友開　10分鐘後接小米電話：撞爛了！。（圖／翻攝河南廣電）

10/19 全台詐欺最新數據

小米SU7車禍

