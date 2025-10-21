開賓士「撞飛老夫妻」釀1死！駕駛身分超大咖　過失致死送辦

　
社會 社會焦點 保障人權

開賓士撞飛老夫妻釀1死！「大稻埕建商老董」過失致死送辦

記者閔文昱／綜合報導 

台北市大同區酒泉街、迪化街二段20日上午10時許發生一起死亡車禍，一輛黑色賓士休旅車與雙載機車發生猛烈碰撞，機車上75歲黃姓男子與70歲妻子當場被撞飛，黃男送醫搶救仍宣告不治，妻子骨折受傷，目前暫無生命危險。如今休旅車駕駛的身分曝光，竟是大稻埕在地建商、某建設公司董事長。

監視器畫面顯示，當時雙載機車沿迪化街北往南行駛，準備左轉進巷弄，黑色休旅車則由酒泉街西往東直行，兩車在無號誌路口相撞，機車當場被撞飛。附近店家回憶，「聽到很大聲的『碰』一聲，出來看到阿公倒在地上沒反應，阿嬤在旁邊哭。」

▲賓士休旅車直接撞翻黃男雙載機車、黃送醫後不治身亡。（圖／記者張君豪翻攝）

▲賓士休旅車直接撞翻黃男雙載機車，黃男送醫後不治身亡。（圖／記者張君豪翻攝、下同）

肇事的72歲陳姓駕駛是大稻埕在地建商、某建設公司董事長，當時正開車準備上班。他供稱，疑似被一旁車輛遮擋視線，加上機車突然竄出，反應不及才釀禍。警方測得酒測值為0，仍依《刑法》過失致死罪將他移送法辦。

現場可見黑色休旅車車頭板金凹陷、保險桿破裂、車牌掉落，機車零件與安全帽碎裂散滿一地。附近民眾指出，該路口無紅綠燈、雨天視線差，平時車流又多，「應該設紅綠燈同步，不然太危險」。

▲賓士休旅車直接撞翻黃男雙載機車、黃送醫後不治身亡。（圖／記者張君豪翻攝）

肇事建設公司距離車禍現場僅約1公里，公司表示，事發後第一時間已前往醫院探視傷者，將全力配合警方調查並協助家屬處理後續事宜。警方也呼籲，行經交叉路口應減速慢行、保持警覺，短暫疏忽可能奪走寶貴性命。

▲賓士休旅車直接撞翻黃男雙載機車、黃送醫後不治身亡。（圖／記者張君豪翻攝）

10/19 全台詐欺最新數據

