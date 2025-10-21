國1汐止段嚴重車禍！男下車放故障標誌　遭撞噴對向「多車輾斃」

▲國1汐止段嚴重車禍，1人遭多車輾過死亡。（圖／記者張君豪翻攝，下同）



記者張君豪、黃資真／新北報導

國道1號北向12.4公里處汐止路段今(21日)清晨5時許發生死亡車禍！62歲高姓男子駕駛自小貨車時自撞護欄， 下車查看擺放故障標誌時，遭後方轎車撞飛，拋飛到對向後又不幸遭多車輾過，警消到場時高男已明顯死亡，另1輛貨櫃車駕駛受傷送醫，詳細肇事原因仍有待釐清。

本案發生在21日清晨5時38分，一輛自小貨車不明原因自撞護欄後停於內側車道，駕駛高男下車至後方擺放故障標誌時，遭後方的30歲傅姓男子駕駛的自小客車衝撞，噴飛到對向內側車道，再度遭多部車輛輾過，當場死亡。

事發後，26歲賴姓男子駕駛營業用大貨車停在北向現場右後方幫忙警戒，渠料又遭後方48歲徐姓男子駕駛的貨櫃車撞擊，徐男當場受困車內，警消獲報到場利用破壞工具將人救出，送往內湖三總救治，所幸並無生命危險。

▲貨櫃車撞上停在事故現場後方協助警戒的大貨車，駕駛一度受困。



目前駕駛酒測值皆待檢驗釐清，現場事故占用內側車道，詳細肇事原因仍有待後續調查釐清。警方呼籲，用路人應遵守交通安全規則，開車應隨時注意前方動態，發生事故後若無人受傷車輛尚能行駛，應立即開啟危險警示燈、關掉引擎、所有人員儘速撤至護欄外或車道外的安全處所、面向來車沿護欄外或內外路肩（建議穿反光背心）至車後方100公尺處擺放車輛故障標誌、利用高速公路1968App警政報案功能（手機開啟定位功能後，系統會自動判斷人員所在位置）或撥打110報案。待援時隨時面向來車，過程中隨時注意來車動態，以避免二次事故發生，造成嚴重傷亡。