快訊／台版「豆豆先生」車行老闆被機車撞飛　倒臥血泊慘死

▲台中北屯今日凌晨發生一起死亡車禍，一名車行老闆過馬路時遭撞死。（圖／記者許權毅翻攝）



記者許權毅／台中報導

台中市北屯區今日凌晨發生一起死亡車禍，黃姓男子騎乘機車時，與一名行人林男發生碰撞，林男與黃男因撞擊噴飛10多公尺遠，林男傷勢嚴重，被送醫後仍傷重死亡。據悉，林男是附近車行老闆，曾因長相貌似「豆豆先生」上新聞，不明原因穿越馬路慘死，雙方肇事責任有待進一步調查釐清。

第五警分局今日1時45分獲報，軍功路與景賢路口發生事故，現場為黃男（44歲）騎乘機車沿著軍功路直行，行經景賢路時，一名林男（55歲）疑似穿越馬路，雙方發生碰撞，均受傷倒地，被緊急分送慈濟醫院、國軍803醫院後，林男傷重宣告不治，黃男多處擦挫傷治療中。

▲▼林男為當地一間車行老闆，曾因為長相與「豆豆先生」相像上過新聞。（圖／記者許權毅翻攝）



經警方初步追查，黃男並無酒駕，現場號誌正常運作，是否有闖紅燈或是行人違規穿越馬路等情事，正在釐清中，全案朝過失致死罪偵辦中。

據查，林男是該路口旁一間車行老闆，在網路上小有名氣，擁有5千多名追蹤者，還曾因為長相跟國外喜劇演員「豆豆先生」很相像，上過新聞。不只如此，林男也在臉書自述，會在刊物發表文章，也是一名作家。今日凌晨卻遇到死亡車禍，被撞擊後當場呈現無呼吸心跳，肇事現場留下大面積血跡，不幸送醫不治。