鼻酸！警+關懷協會送暖　新園獨居嬤感動：很久沒有人來看我了

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣新園鄉85歲林姓老嫗為低收入戶獨居老人，因腿部開刀行動不便，僅靠微薄補助金維生，生活艱辛。另有64歲周姓男子因腦部開刀長期臥病，需坐輪椅並仰賴家人照料。東港警分局員警得知情況後，主動聯繫草地關懷協會前往探視慰問，致贈慰問金共2萬4千元及白米、沙拉油等生活物資。林姓老嫗感動地表示：「很久沒有人來看我了。」

東港警分局新園分駐所巡佐郭俊明、警員高煜程，日前得知轄內有鄉民經濟狀況拮据，生活陷入困境，經聯繫地方慈善團體前往關心慰問，致贈慰問金及愛心物資前往救助。

東港警分局表示，警察工作除治安、交通工作外，為民服務亦是警方著重的工作之一；如遇弱勢個案及家庭時，亦適時主動給予關心及轉介相關社福單位，展現警察人民保母的精神。