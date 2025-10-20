口角引爆...台東21歲男持菜刀抱嬰與母對峙！警柔性執法解圍

▲警察柔性執法，化解家庭危機。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣警察局成功分局新豐派出所在日前上午接獲報案，指稱成功鎮瀋陽街一處住家發生母子激烈爭執。員警迅速趕赴現場，初步研判為一般口角，但隨後情緒迅速升溫，羅姓男子（93年次）因不滿母親與鄰居輕信友人流言，情緒失控之下竟手抱嬰兒、持菜刀與母親對峙，現場氣氛一度緊張。

抵達現場後，巴耀宗員警即判斷事態危急，隨即通報所內支援。所長潘鳳全隨後帶領警員陳思瑋、劉鈺淇到場，見羅男手持利器且抱著嬰兒，母親情緒失控且試圖靠近，情勢極可能釀成意外。潘所長當機立斷，以堅定而沉著的語氣對母親喊出「我在救人！」，震懾全場並讓母親情緒逐漸平復；隨後對羅男持續以平和口吻勸導，耐心引導其冷靜思考並放下菜刀。數分鐘後，羅男終於自動放下利器，危機順利解除。

警方隨即協助控制現場並通報救護人員，羅男因情緒失控造成額頭輕傷，經初步處理後無大礙。羅男透露患有過動症及相關精神疾病，警方依規啟動緊急就醫機制，送醫接受治療。整起事件中，母親及嬰兒均平安無恙。

成功分局表示，潘所長臨危不亂、柔性執法，充分展現警察在面對突發事件時的冷靜、勇氣與人性關懷，有效化解危機並守護民眾安全。警方同時呼籲，民眾如遇心理壓力或情緒困擾，可撥打衛福部「1925」安心專線，尋求協助與支持，以增加理解與關懷、減少遺憾發生。