守護「下班音樂節」安全　大武警宣導識詐與交通安全觀念

▲大武警宣導識詐與交通安全觀念。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

由台東縣政府衛生局主辦的「下班音樂節」近日在大武鄉熱鬧登場，吸引大批民眾湧入同樂，現場氣氛熱烈。為確保活動安全順利舉行，大武警分局事前周密規劃勤務，並結合義警力量共同投入現場安全維護與交通疏導工作，展現警民合作的高度默契，讓民眾能安心享受音樂與夜晚的放鬆時光。

由於活動適逢假期，車潮與人潮湧現，大武警為避免交通壅塞與突發狀況，事前規劃交通疏導動線與防竊措施，並結合義警協助維持秩序、引導民眾停車與通行，確保整體車流順暢，行人安全穿越道路。義警人員也主動協助民眾問路、指引停車地點，展現熱心服務的精神，讓活動在熱鬧中兼顧安全與秩序。

此外，大武警分局於現場設置宣導攤位，進行交通安全與識詐宣導。警方提醒民眾，音樂節結束返家途中務必避免酒後駕駛及超速行駛，如有飲酒應尋求代駕服務，確保自身與他人安全。

警方並藉此機會向民眾宣導常見的「網路購物詐騙手法」，說明詐騙集團常以低價商品吸引民眾，在蝦皮、露天拍賣或社群平台張貼假帳號並刷好評，誘使買家下單後收到劣質或錯誤商品；或是假借第三方支付名義，以釣魚連結竊取卡號、驗證碼及網銀登入資訊，導致帳戶遭盜用。警方呼籲，如遇可疑訊息或交易，應立即撥打165反詐騙專線或110報案查證，避免財產損失。

大武警分局表示，活動安全維護與宣導工作是警民合作的重要一環，透過現場互動與教育，讓民眾在享受音樂之餘，也能提升交通安全與防詐意識，共同打造安全、友善的生活環境。