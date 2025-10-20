　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

守護「下班音樂節」安全　大武警宣導識詐與交通安全觀念

▲大武警宣導識詐與交通安全觀念。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲大武警宣導識詐與交通安全觀念。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

由台東縣政府衛生局主辦的「下班音樂節」近日在大武鄉熱鬧登場，吸引大批民眾湧入同樂，現場氣氛熱烈。為確保活動安全順利舉行，大武警分局事前周密規劃勤務，並結合義警力量共同投入現場安全維護與交通疏導工作，展現警民合作的高度默契，讓民眾能安心享受音樂與夜晚的放鬆時光。

由於活動適逢假期，車潮與人潮湧現，大武警為避免交通壅塞與突發狀況，事前規劃交通疏導動線與防竊措施，並結合義警協助維持秩序、引導民眾停車與通行，確保整體車流順暢，行人安全穿越道路。義警人員也主動協助民眾問路、指引停車地點，展現熱心服務的精神，讓活動在熱鬧中兼顧安全與秩序。

此外，大武警分局於現場設置宣導攤位，進行交通安全與識詐宣導。警方提醒民眾，音樂節結束返家途中務必避免酒後駕駛及超速行駛，如有飲酒應尋求代駕服務，確保自身與他人安全。

警方並藉此機會向民眾宣導常見的「網路購物詐騙手法」，說明詐騙集團常以低價商品吸引民眾，在蝦皮、露天拍賣或社群平台張貼假帳號並刷好評，誘使買家下單後收到劣質或錯誤商品；或是假借第三方支付名義，以釣魚連結竊取卡號、驗證碼及網銀登入資訊，導致帳戶遭盜用。警方呼籲，如遇可疑訊息或交易，應立即撥打165反詐騙專線或110報案查證，避免財產損失。

大武警分局表示，活動安全維護與宣導工作是警民合作的重要一環，透過現場互動與教育，讓民眾在享受音樂之餘，也能提升交通安全與防詐意識，共同打造安全、友善的生活環境。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 0024 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／Lulu升格陳太太！幸福登記畫面曝光
LIVE／6地達停班課標準　氣象署最新說明
快訊／高雄代表隊大出包！　遭大會取消資格
子瑜講韓文：我來自台灣！「重現10年前經典自我介紹」粉絲眼眶
盼北市府成全！T17、T18移轉新壽讓利50億　「要直接和輝
新北重新堤外道明0時起封閉　部分水門周邊紅黃線今晚7時起可停
大谷翔平太會賺！道奇7億美元巨約「1季回本」　日旅客暴增近9

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

饒慶鈴視察風災後河川緊急疏濬　確保民眾生命財產安全

台東環保局攜手巡守隊淨溪清出51公斤廢棄物　守護卑南溪流域

守護「下班音樂節」安全　大武警宣導識詐與交通安全觀念

「做工人ㄟ愛」撐起希望家園！　職安促進會捐材料費力挺修繕弱勢家庭

階段性任務完成！嘉邑行善團撤離光復災區　留下重機具助復原

鼬獾狂犬病再現恆春半島　今年屏東累計第5例

一次參拜眾神庇佑！結合宗教和藝文　華嚴萬神嘉年華登場

嘉藥誠信營隊走進百年中營國小　用戲劇與遊戲教孩子誠實守信

網傳警追酒駕壓壞盆栽？　南警澄清無追逐、駕駛拒測無照遭開罰

兒少教育發展帳戶開戶率履創新高　花蓮吉安鄉獲全國評鑑第一

王子首認「家有遺傳病史」沒當兵 威廉停工「想去阿緯餐廳做外場」！

高雄女行人疑闖紅燈遭撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

高雄女行人闖紅燈遭小黃撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

BLACKPINK高雄開唱嗨爆！　Jennie「脫到剩Bra」辣翻

2025桃園護國宮太子忠孝文化季開跑 夜巡祈福「神的步行者」點亮信仰溫度

楊謹華打破魔咒金鐘封后！　告白謝盈萱：沒有妳就沒有周凡

楊謹華.柯佳嬿突然「嘴對嘴接吻」　全場看呆..她們害羞互誇：滿好親的

羅浮宮藏品被盜！　蒙面人闖入「奪走珠寶」

「象迷真的滿可怕」陳冠宇撐過滿壘危機　大讚林子偉高水準演出

饒慶鈴視察風災後河川緊急疏濬　確保民眾生命財產安全

台東環保局攜手巡守隊淨溪清出51公斤廢棄物　守護卑南溪流域

守護「下班音樂節」安全　大武警宣導識詐與交通安全觀念

「做工人ㄟ愛」撐起希望家園！　職安促進會捐材料費力挺修繕弱勢家庭

階段性任務完成！嘉邑行善團撤離光復災區　留下重機具助復原

鼬獾狂犬病再現恆春半島　今年屏東累計第5例

一次參拜眾神庇佑！結合宗教和藝文　華嚴萬神嘉年華登場

嘉藥誠信營隊走進百年中營國小　用戲劇與遊戲教孩子誠實守信

網傳警追酒駕壓壞盆栽？　南警澄清無追逐、駕駛拒測無照遭開罰

兒少教育發展帳戶開戶率履創新高　花蓮吉安鄉獲全國評鑑第一

饒慶鈴視察風災後河川緊急疏濬　確保民眾生命財產安全

陸名畫法拍估值1.47億人民幣　徐悲鴻「奔馬圖」尚無人出價

18歲足球員遭撕票！出國試訓是詐騙　「家人籌不出贖金」魂斷異鄉

金色三麥掛牌上櫃　上演蜜月行情最高上漲37%

《鬼滅之刃》全球票房飆948億日圓　7000萬人觀影衝擊年度排行

台東環保局攜手巡守隊淨溪清出51公斤廢棄物　守護卑南溪流域

花蓮重創水溝蓋不見了！　季連成警告「發天災財」：最重無期徒刑

【廣編】中華食品自研TG酵素工法　打造新一代Q彈豆腐體驗

打破挺舉及總和兩項全運會紀錄　郭婞淳為台東代表隊舉起一金

等不到Toyz出獄！　七期短命火鍋店開「頂讓金688萬」

高雄女行人闖紅燈遭小黃撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

地方熱門新聞

新北深夜暴雨突襲多處淹水　中和人傻眼曝慘況

燕子口最新上升水位　發第4次國家警報

快訊／屋我尾山一天2山難

台中男遇假投資詐騙　遇貴人救回630萬　

彰化6000噸葡萄藤　「碳」出2.4億產值

即／花蓮太魯閣口、天祥等地明停班停課

桃園萬聖城交通接駁及管制資訊　搶先看

燕子口堰塞湖持續溢流　勿入高風險區

全台首座客家醫院　聯新國際醫院慶30週年

八德區全民健走　欣賞埤塘之美結合生態教育

上緯投控跨界合作拚減碳永續

2025環法自行車賽10／18日月潭開騎

台灣複材低碳循環聯盟正式成立

台水夜間搶修　屏東沿海多鄉鎮停水22小時

更多熱門

相關新聞

關山警與警友合力捕蛇　安全放生回歸山林

關山警與警友合力捕蛇　安全放生回歸山林

台東縣警察局關山分局關山聯合所19日傍晚接獲一起「緊急又特別」的報案，一名民眾驚慌求助，表示自家廚房竟出現蛇影！員警獲報後立即趕赴現場，合力將闖入的「臭青母」安全捕獲並野放，讓民眾忍不住直呼：「警察真是萬能救星！」

「調查局委員」來電　女會計3天遭詐1200萬

「調查局委員」來電　女會計3天遭詐1200萬

未辦入山登記擅闖山區　里港警攔查告誡

未辦入山登記擅闖山區　里港警攔查告誡

《解憂祭－下班音樂節》南迴開唱！以音樂療癒心靈

《解憂祭－下班音樂節》南迴開唱！以音樂療癒心靈

全國運啟動！饒慶鈴與「愛心菜販」傳遞台東美好與良善

全國運啟動！饒慶鈴與「愛心菜販」傳遞台東美好與良善

關鍵字：

宣導警察台東

讀者迴響

熱門新聞

快訊／6縣市雨量達停班課標準　北北基桃入列

BLACKPINK離台「剩 Lisa獨留高雄」　LV三公子被拍到愛相隨來台

即／新莊逆倫箱屍翻轉！驗屍無他殺跡象　兒無保獲釋

人夫捐精給弟媳生子　妻崩潰嗆「偷情不要臉」下場曝

風神要轉向了　連3天「大量降雨」

即／台中女吃芭樂噎死！搶救一夜家屬忍痛拔管

台中網紅婉晴媽媽驚傳過世

快訊／氣象署12:00啟動「大規模劇烈豪雨作業」

不是小S！金鐘獎收視出爐「兩天最高點落在她出場」　

即／7縣市大雨警報　明天雨更猛

快訊／11級強風來了　9縣市豪大雨特報

太魯閣堰塞湖現況曝！水位距離壩頂約5公尺　短期內恐溢流潰決

「驚人雨勢才剛開始」　下更大時間曝

男星結婚11年還很旺「上節目求助降低性慾」

新北深夜暴雨突襲多處淹水　中和人傻眼曝慘況

更多

最夯影音

更多
王子首認「家有遺傳病史」沒當兵 威廉停工「想去阿緯餐廳做外場」！

王子首認「家有遺傳病史」沒當兵 威廉停工「想去阿緯餐廳做外場」！
高雄女行人疑闖紅燈遭撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

高雄女行人疑闖紅燈遭撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

高雄女行人闖紅燈遭小黃撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

高雄女行人闖紅燈遭小黃撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

BLACKPINK高雄開唱嗨爆！　Jennie「脫到剩Bra」辣翻

BLACKPINK高雄開唱嗨爆！　Jennie「脫到剩Bra」辣翻

2025桃園護國宮太子忠孝文化季開跑 夜巡祈福「神的步行者」點亮信仰溫度

2025桃園護國宮太子忠孝文化季開跑 夜巡祈福「神的步行者」點亮信仰溫度

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面