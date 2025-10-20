廚房有蛇！關山警與警友合力捕捉臭青母　安全放生回歸山林





▲台東關山警民合作捕蛇行動圓滿落幕。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣警察局關山分局關山聯合所19日傍晚接獲一起「緊急又特別」的報案，一名民眾驚慌求助，表示自家廚房竟出現蛇影！員警獲報後立即趕赴現場，合力將闖入的「臭青母」安全捕獲並野放，讓民眾忍不住直呼：「警察真是萬能救星！」

據了解，19日下午5時40分許，關山聯合所警員涂博禹、羅薇薇、陳奕樺及李雅筑接獲通報，稱有民眾在廚房內發現一條蜿蜒竄動的蛇，嚇得不敢靠近。員警立即攜帶捕蛇夾與防護裝備趕往現場支援。消息傳出後，熱心的關山警友站站長王安士也主動趕來協助。

抵達現場後，員警與王站長小心搜尋，只見櫥櫃旁有蛇影閃動。眾人隨即分工合作展開「包抄行動」，不一會兒便順利將這條約一公尺長、通體碧綠的臭青母捕獲。當蛇被帶出屋外時立刻釋放出強烈臭味，讓在場人員直呼「果然名不虛傳！」所幸過程中無人受傷。

警方隨後以塑膠袋妥善安置該蛇，載往鎮外紅石地區野放，讓牠重返山林。涂博禹警員笑說：「希望牠經過這次『震撼教育』後，知道不要再亂跑進人家廚房！」

這場「人蛇對峙」雖然虛驚一場，但在警察與警友的默契合作下圓滿落幕，再次展現出關山警方「以民為本、全方位服務」的精神。警方也呼籲民眾，遇到緊急狀況應保持冷靜並立即通報，讓專業人員排除危險，確保生命與財產安全。

關山分局表示，捕蛇、捉蜂等雖非警政機關的例行業務，但基於「民眾安全第一」的原則，只要在不危及員警安全的情況下，警方仍會盡力協助。同時提醒民眾，若家中或住家周邊出現蛇類、虎頭蜂等危險動物，可撥打「1999」縣民服務專線通報，由農業處委外專業廠商執行。服務時間為每日上午8時至晚間10時（含假日），廠商將於約定時段內到場處理（捕蜂約1小時、捉蛇約40分鐘）。若不幸遭蜂蛇螫咬，請立即撥打「119」尋求救護。