　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

廚房有蛇！關山警與警友合力捕捉臭青母　安全放生回歸山林


▲台東關山警民合作捕蛇行動圓滿落幕。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲台東關山警民合作捕蛇行動圓滿落幕。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣警察局關山分局關山聯合所19日傍晚接獲一起「緊急又特別」的報案，一名民眾驚慌求助，表示自家廚房竟出現蛇影！員警獲報後立即趕赴現場，合力將闖入的「臭青母」安全捕獲並野放，讓民眾忍不住直呼：「警察真是萬能救星！」

據了解，19日下午5時40分許，關山聯合所警員涂博禹、羅薇薇、陳奕樺及李雅筑接獲通報，稱有民眾在廚房內發現一條蜿蜒竄動的蛇，嚇得不敢靠近。員警立即攜帶捕蛇夾與防護裝備趕往現場支援。消息傳出後，熱心的關山警友站站長王安士也主動趕來協助。

抵達現場後，員警與王站長小心搜尋，只見櫥櫃旁有蛇影閃動。眾人隨即分工合作展開「包抄行動」，不一會兒便順利將這條約一公尺長、通體碧綠的臭青母捕獲。當蛇被帶出屋外時立刻釋放出強烈臭味，讓在場人員直呼「果然名不虛傳！」所幸過程中無人受傷。

警方隨後以塑膠袋妥善安置該蛇，載往鎮外紅石地區野放，讓牠重返山林。涂博禹警員笑說：「希望牠經過這次『震撼教育』後，知道不要再亂跑進人家廚房！」

這場「人蛇對峙」雖然虛驚一場，但在警察與警友的默契合作下圓滿落幕，再次展現出關山警方「以民為本、全方位服務」的精神。警方也呼籲民眾，遇到緊急狀況應保持冷靜並立即通報，讓專業人員排除危險，確保生命與財產安全。

關山分局表示，捕蛇、捉蜂等雖非警政機關的例行業務，但基於「民眾安全第一」的原則，只要在不危及員警安全的情況下，警方仍會盡力協助。同時提醒民眾，若家中或住家周邊出現蛇類、虎頭蜂等危險動物，可撥打「1999」縣民服務專線通報，由農業處委外專業廠商執行。服務時間為每日上午8時至晚間10時（含假日），廠商將於約定時段內到場處理（捕蜂約1小時、捉蛇約40分鐘）。若不幸遭蜂蛇螫咬，請立即撥打「119」尋求救護。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 0024 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／Lulu升格陳太太！幸福登記畫面曝光
LIVE／6地達停班課標準　氣象署最新說明
快訊／高雄代表隊大出包！　遭大會取消資格
子瑜講韓文：我來自台灣！「重現10年前經典自我介紹」粉絲眼眶
盼北市府成全！T17、T18移轉新壽讓利50億　「要直接和輝
新北重新堤外道明0時起封閉　部分水門周邊紅黃線今晚7時起可停
大谷翔平太會賺！道奇7億美元巨約「1季回本」　日旅客暴增近9

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

花蓮重創水溝蓋不見了！　季連成警告「發天災財」：最重無期徒刑

鹿港颳強風「整排鷹架飛了」！鐵架插爆民宅盆栽　驚悚畫面曝

廚房有蛇！關山警與警友合力捕捉臭青母　安全放生回歸山林

馬太鞍溪堰塞湖最新現況！湖水持續從溢流口流出　無潰決跡象

450元餐費竟用「玩具鈔」付！鳳山屁孩一句「好玩」慘了

妻跌落水圳他跳下搶救！彰化婦送醫不治　夫恢復心跳進加護

4月嬰遭虐僅3.7kg「頭骨肋骨全斷」　狠父判刑恐再犯續押2個月

「走讀勒警案」遭北檢傳喚　黃國昌：坦坦蕩蕩沒有在怕

小4生被老師躲避球K頭腦震盪！家長控「被校長咆哮」：不滿意可申訴

快訊／夫妻雙載死別畫面曝　72歲翁開賓士休旅...撞死75歲騎士

王子首認「家有遺傳病史」沒當兵 威廉停工「想去阿緯餐廳做外場」！

高雄女行人疑闖紅燈遭撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

高雄女行人闖紅燈遭小黃撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

BLACKPINK高雄開唱嗨爆！　Jennie「脫到剩Bra」辣翻

2025桃園護國宮太子忠孝文化季開跑 夜巡祈福「神的步行者」點亮信仰溫度

楊謹華打破魔咒金鐘封后！　告白謝盈萱：沒有妳就沒有周凡

楊謹華.柯佳嬿突然「嘴對嘴接吻」　全場看呆..她們害羞互誇：滿好親的

羅浮宮藏品被盜！　蒙面人闖入「奪走珠寶」

「象迷真的滿可怕」陳冠宇撐過滿壘危機　大讚林子偉高水準演出

花蓮重創水溝蓋不見了！　季連成警告「發天災財」：最重無期徒刑

鹿港颳強風「整排鷹架飛了」！鐵架插爆民宅盆栽　驚悚畫面曝

廚房有蛇！關山警與警友合力捕捉臭青母　安全放生回歸山林

馬太鞍溪堰塞湖最新現況！湖水持續從溢流口流出　無潰決跡象

450元餐費竟用「玩具鈔」付！鳳山屁孩一句「好玩」慘了

妻跌落水圳他跳下搶救！彰化婦送醫不治　夫恢復心跳進加護

4月嬰遭虐僅3.7kg「頭骨肋骨全斷」　狠父判刑恐再犯續押2個月

「走讀勒警案」遭北檢傳喚　黃國昌：坦坦蕩蕩沒有在怕

小4生被老師躲避球K頭腦震盪！家長控「被校長咆哮」：不滿意可申訴

快訊／夫妻雙載死別畫面曝　72歲翁開賓士休旅...撞死75歲騎士

饒慶鈴視察風災後河川緊急疏濬　確保民眾生命財產安全

陸名畫法拍估值1.47億人民幣　徐悲鴻「奔馬圖」尚無人出價

18歲足球員遭撕票！出國試訓是詐騙　「家人籌不出贖金」魂斷異鄉

金色三麥掛牌上櫃　上演蜜月行情最高上漲37%

《鬼滅之刃》全球票房飆948億日圓　7000萬人觀影衝擊年度排行

台東環保局攜手巡守隊淨溪清出51公斤廢棄物　守護卑南溪流域

花蓮重創水溝蓋不見了！　季連成警告「發天災財」：最重無期徒刑

【廣編】中華食品自研TG酵素工法　打造新一代Q彈豆腐體驗

打破挺舉及總和兩項全運會紀錄　郭婞淳為台東代表隊舉起一金

等不到Toyz出獄！　七期短命火鍋店開「頂讓金688萬」

小S問Lulu：漢典GG大嗎？　夫妻笑回「堪用堪用XD」

社會熱門新聞

即／新莊逆倫箱屍翻轉！驗屍無他殺跡象　兒無保獲釋

人夫捐精給弟媳生子　妻崩潰嗆「偷情不要臉」下場曝

即／台中女吃芭樂噎死！搶救一夜家屬忍痛拔管

太魯閣堰塞湖現況曝！水位距離壩頂約5公尺　短期內恐溢流潰決

即／陸軍南部砲測中心墜樓！　24歲中尉副連長搶救無效亡

頭城外澳接天宮附近道路淹水　轎車泡水中

狗狗散步遭比特犬攻擊　咬出10公分傷口

即／立霧溪水位上漲　台9線太魯閣大橋準備封閉

棒球教練偷吃小球員媽　判賠綠帽夫30萬

即／新北女13樓墜2樓露台死亡！住戶驚嚇報警

獨／女行人疑闖紅燈遭撞死！運將下跪道歉

即／夫妻死別畫面曝　72歲翁開賓士休旅撞死騎士

即／五股疏洪道豪雨成河　2人1狗受困車內

即／彰化婦跌大圳溝勇夫跳水救！2人命危送醫

更多熱門

相關新聞

守護「下班音樂節」安全　警宣導識詐與交安觀念

守護「下班音樂節」安全　警宣導識詐與交安觀念

由台東縣政府衛生局主辦的「下班音樂節」近日在大武鄉熱鬧登場，吸引大批民眾湧入同樂，現場氣氛熱烈。為確保活動安全順利舉行，大武警分局事前周密規劃勤務，並結合義警力量共同投入現場安全維護與交通疏導工作，展現警民合作的高度默契，讓民眾能安心享受音樂與夜晚的放鬆時光。

「調查局委員」來電　女會計3天遭詐1200萬

「調查局委員」來電　女會計3天遭詐1200萬

未辦入山登記擅闖山區　里港警攔查告誡

未辦入山登記擅闖山區　里港警攔查告誡

《解憂祭－下班音樂節》南迴開唱！以音樂療癒心靈

《解憂祭－下班音樂節》南迴開唱！以音樂療癒心靈

全國運啟動！饒慶鈴與「愛心菜販」傳遞台東美好與良善

全國運啟動！饒慶鈴與「愛心菜販」傳遞台東美好與良善

關鍵字：

警察台東

讀者迴響

熱門新聞

快訊／6縣市雨量達停班課標準　北北基桃入列

BLACKPINK離台「剩 Lisa獨留高雄」　LV三公子被拍到愛相隨來台

即／新莊逆倫箱屍翻轉！驗屍無他殺跡象　兒無保獲釋

人夫捐精給弟媳生子　妻崩潰嗆「偷情不要臉」下場曝

風神要轉向了　連3天「大量降雨」

即／台中女吃芭樂噎死！搶救一夜家屬忍痛拔管

台中網紅婉晴媽媽驚傳過世

快訊／氣象署12:00啟動「大規模劇烈豪雨作業」

不是小S！金鐘獎收視出爐「兩天最高點落在她出場」　

即／7縣市大雨警報　明天雨更猛

快訊／11級強風來了　9縣市豪大雨特報

太魯閣堰塞湖現況曝！水位距離壩頂約5公尺　短期內恐溢流潰決

「驚人雨勢才剛開始」　下更大時間曝

男星結婚11年還很旺「上節目求助降低性慾」

新北深夜暴雨突襲多處淹水　中和人傻眼曝慘況

更多

最夯影音

更多
王子首認「家有遺傳病史」沒當兵 威廉停工「想去阿緯餐廳做外場」！

王子首認「家有遺傳病史」沒當兵 威廉停工「想去阿緯餐廳做外場」！
高雄女行人疑闖紅燈遭撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

高雄女行人疑闖紅燈遭撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

高雄女行人闖紅燈遭小黃撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

高雄女行人闖紅燈遭小黃撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

BLACKPINK高雄開唱嗨爆！　Jennie「脫到剩Bra」辣翻

BLACKPINK高雄開唱嗨爆！　Jennie「脫到剩Bra」辣翻

2025桃園護國宮太子忠孝文化季開跑 夜巡祈福「神的步行者」點亮信仰溫度

2025桃園護國宮太子忠孝文化季開跑 夜巡祈福「神的步行者」點亮信仰溫度

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面