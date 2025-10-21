　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

超商百元「發財卡」抽輝達、台積電股票　限量100萬張10/29開賣

▲▼萊爾富抽「輝達、台積電」雙股票！100萬張「馬年發財卡」開賣。（圖／業者提供）

▲萊爾富推出「馬年發財卡」，最大獎抽「輝達、台積電」股票。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

迎接明年馬年到來，萊爾富搶先推出「2026馬年發財卡」，全台限量發行100萬張，每張售價100元。發財卡延續去年「抽台積電股票」熱潮，獎項內容再升級，有機會抽到輝達（NVIDIA）股票500股、台積電股票1張，開卡再馬上抽「70種實體獎項」包含3C家電、旅遊美食等多項好禮，預計再掀起消費者買卡求好運。

▲▼萊爾富抽「輝達、台積電」雙股票！100萬張「馬年發財卡」開賣。（圖／業者提供）

▲「2026馬年發財卡」每張100元。（圖／業者提供）

萊爾富「2026馬年發財卡」活動自2025年10月29日起至2026年2月22日止，只要購買發財卡，並於2025年10月29日至2026年2月24日之間完成序號登錄，成為Hi-Life VIP會員，就能參與多重抽獎。

最大獎為「輝達股票500股」2名、「台積電股票1張」5名，總價值超過百萬元。越早登錄，最高可享7次抽獎機會，所有中獎名單將於6場直播公開，分別在：2026年1月14日、1月21日、1月28日、2月4日、2月11日及2月25日，由官方臉書「萊爾富超商Hi-Life」見證。

▲▼萊爾富抽「輝達、台積電」雙股票！100萬張「馬年發財卡」開賣。（圖／業者提供）

▲萊爾富推出「馬年發財卡」周周抽股票大獎。（圖／業者提供）

除了抽股票大獎，「馬年發財卡」還整合23家品牌優惠，橫跨旅遊、餐飲、生活三大領域，開卡即抽「70種實體大獎」，有機會抽到：iPhone 17、Nintendo SWITCH 2、越捷航空台北至越南雙人來回機票、LG空氣清淨機、LG除濕機、禾聯DC風扇、DORIS行李箱組等實用獎品。住宿及旅遊折扣包含AsiaYo、KKday、可樂旅遊、WeMo PASS、塔木德酒店等多元優惠，美食方面則有肯德基、必勝客、頂呱呱等多家品牌推出折扣餐點，生活服務如foodpanda生鮮雜貨專區訂單也能享5折優惠。

▲▼萊爾富抽「輝達、台積電」雙股票！100萬張「馬年發財卡」開賣。（圖／業者提供）

▲萊爾富100萬張「馬年發財卡」開賣。（圖／業者提供）

此外，每張發財卡還可掃描兌換「3款免費商品券」，儲存於Hi-Life VIP APP，支援跨店分次兌換，無論在哪間萊爾富皆可輕鬆領取餅乾、飲料等人氣商品。

萊爾富表示，想在馬年開運求財、送禮討吉利，又或是試試手氣，「2026馬年發財卡」只要小資百元，就有機會抱走大獎，更多活動細節可至萊爾富官網或臉書粉絲專頁查詢。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 0024 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
一看鄭家純老公照片！陳沂喊「長得像九孔」　林智群：哪得罪你了
又爆閃兵「全因王大陸」！主嫌推銷業績　陳柏霖、修杰楷成活招牌
快訊／書偉逃兵　相信音樂道歉：評估並調整藝人工作
坤達拘提撲空　柯佳嬿強忍情緒「讓警入屋搜索」
演唱會唱又跳竟免役！公民老師怒「藝人逃兵就是該死」：學學南韓
快訊／三陽「PE3油電增程機車」來了！全球首創滿油滿電可跑3
威廉閃兵…阿緯才掛保證「其他人100％合情合理」！　3天後小
偽造證明閃兵慘了！藝人逃兵爆第三波　內政部：最高可處5年徒刑
賈靜雯人不在台灣…跨海回應！2小孩目睹「修杰楷被上銬」嚇傻
快訊／修杰楷認了閃兵！花15萬「高血壓拚免役」　成替代役乾脆

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

超商百元「發財卡」抽輝達、台積電股票　限量100萬張10/29開賣

「頂呱呱X鬼娃恰吉」萬聖節聯名　有全新鱈魚黑堡、限量玩具周邊

7-11寄杯咖啡「一口氣省370元」　牛肉麵優惠、義大利麵兩件更省

21風味館「5大優惠」品牌日限定　烤雞下殺299元、炸雞桶72折

贈品太狂！ITF台北國際旅展　網友曬戰利品掀熱議

【廣編】中華食品自研TG酵素工法　打造新一代Q彈豆腐體驗

網友敲碗成功！肯德基「花雕紙包雞」睽違4年回歸

代言人楊謹華奪金鐘視后　Uber Eats「慶功活動」限時7天開跑

【廣編】麗寶OUTLET週年慶開跑　GAP大學T獨家699、珍奶買一送一

漢堡王「萬聖節套餐」限時18天開賣　華堡、雞排堡全變裝

東北季風＋颱風共伴效應發威！雨勢緩和時間點曝

北北基累積雨量上看1千毫米　晚間豪雨往東「宜蘭更劇烈」

柯震東電波當保養笑曝「全家都打」　見小S出現哭了：小時候都看《康熙》

比特犬咬雪橇犬

陳喬恩放閃Alan「睡覺被他親醒」！　被好友告知「老公有私生子」親自闢謠

BLACKPINK高雄開唱嗨爆！　Jennie「脫到剩Bra」辣翻

超商百元「發財卡」抽輝達、台積電股票　限量100萬張10/29開賣

「頂呱呱X鬼娃恰吉」萬聖節聯名　有全新鱈魚黑堡、限量玩具周邊

7-11寄杯咖啡「一口氣省370元」　牛肉麵優惠、義大利麵兩件更省

21風味館「5大優惠」品牌日限定　烤雞下殺299元、炸雞桶72折

贈品太狂！ITF台北國際旅展　網友曬戰利品掀熱議

【廣編】中華食品自研TG酵素工法　打造新一代Q彈豆腐體驗

網友敲碗成功！肯德基「花雕紙包雞」睽違4年回歸

代言人楊謹華奪金鐘視后　Uber Eats「慶功活動」限時7天開跑

【廣編】麗寶OUTLET週年慶開跑　GAP大學T獨家699、珍奶買一送一

漢堡王「萬聖節套餐」限時18天開賣　華堡、雞排堡全變裝

台灣自製衛星「福衛八號」升空在即　南瀛天文館推出特展

陸軍斗煥坪上校旅長外遇屬實　六軍團：記過兩次以正綱紀

千億元生技公司崛起　元富投顧：台灣新藥研發力挺進國際舞台

小葛雷諾3轟奪MVP哭了！率藍鳥闖世界大賽喊話：再贏4場

中華郵政新車隊「首批44輛電動三輪機車」明上路　3郵局先試辦

學生遠距！文化大學行政「還是要上班」曝風雨QQ了：咕嚕咕嚕

台74甲大塊塑膠布迎面飛來　騎士閃避不及慘摔！PO網求目擊者

野生黑熊闖進動物園　「乖乖待觀眾席」和圍欄3小熊互動畫面超萌

筷子一拌秒聞迷人油蔥香！60年乾麵老店隱身基隆巷仔內

吳釗燮：中共軍事活動擴及第一島鏈外　台灣增軍費維護亞太和平穩定

東北季風＋颱風共伴效應發威！雨勢緩和時間點曝

消費熱門新聞

7-11寄杯咖啡省370！義大利麵兩件更省

漢堡王「萬聖節套餐」限時18天開賣

贈品太狂！ITF台北國際旅展　網友曬戰利品掀熱議

超商「周一限定」咖啡買1送1、買2送2優惠

你也是暈船仔嗎？首支「情歌熟成」高粱酒　讓你一口喝到愛情味道

家庭機車選購調查結果出爐

全聯推出超萌「Miffy兔」康寧餐具29折起

全家生甜甜圈掀熱潮　網讚：「打趴外面甜點店！」

21風味館「5大優惠」品牌日限定

肯德基「花雕紙包雞」睽違4年回歸

全家「香菜霜淇淋」擴大門市販售

楊謹華奪視后！Uber Eats推慶功優惠

頂呱呱X鬼娃恰吉萬聖節聯名一次看

超商百元「發財卡」抽輝達、台積電股票　限量100萬張10/29開賣

更多熱門

相關新聞

「美國製」不純！　外媒曝輝達Blackwell卡1環節被迫送台灣封測

「美國製」不純！　外媒曝輝達Blackwell卡1環節被迫送台灣封測

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日前在亞利桑那州台積電廠（TSMC Arizona）展示首批於美國生產的Blackwell晶片晶圓，宣告「美國製造AI晶片」邁出關鍵一步。不過，外媒wccftech指出，美國在AI晶片供應鏈中仍有一環尚未補齊，也就是先進封裝（Advanced Packaging），這也意味著首批晶圓仍需運回台灣，才能完成後段製程與封裝出最終AI晶片。

台積電、鴻海多頭共伴效應　台股劍指2萬8千點

台積電、鴻海多頭共伴效應　台股劍指2萬8千點

快訊／台積電刷1500元天價！　台股飆漲逾270點刷27969新高

快訊／台積電刷1500元天價！　台股飆漲逾270點刷27969新高

輝達北士科卡關　謝金河憂台新新光金「在乎小利失大利」

輝達北士科卡關　謝金河憂台新新光金「在乎小利失大利」

台積電的最大挑戰　學者：無知民代

台積電的最大挑戰　學者：無知民代

關鍵字：

萊爾富台積電輝達馬年發財卡

讀者迴響

熱門新聞

修杰楷涉閃兵遭拘提！　當替代役5個月

快訊／台北桃園入列　4縣市今雨量達停班課標準

雨彈狂炸北台灣　今日停班停課一次看

快訊／閃兵案第3波搜索！　修杰楷、陳柏霖遭拘提畫面曝光

即／坤達涉閃兵今拘提「正好出境」！　柯佳嬿曝原因

即／張書偉見警上門「早知有這天」：原本要自首但會怕

四川航空轉降高雄　乘客被困機上2hrs爆氣怒罵

「吳宗憲第4個女兒」認工作變少　遭冷凍一年吐心聲

即／修杰楷閃兵認了！花15萬「高血壓拚免役」

快訊／涉閃兵遭拘提！陳柏霖一早見警反應曝

煉獄酷刑　哈瑪斯嗆「在你面前性侵母」

日本男大生癌逝後發文「哇喔我死掉了」　吸逾3億人次朝聖

不斷更新／新竹縣突宣布4校停班課　台中正常上班上課

快訊／藝人閃兵案第三波搜索！Energy書偉遭拘提

快訊／上班快改道！　國1連環撞塞爆

更多

最夯影音

更多
東北季風＋颱風共伴效應發威！雨勢緩和時間點曝

東北季風＋颱風共伴效應發威！雨勢緩和時間點曝
北北基累積雨量上看1千毫米　晚間豪雨往東「宜蘭更劇烈」

北北基累積雨量上看1千毫米　晚間豪雨往東「宜蘭更劇烈」

柯震東電波當保養笑曝「全家都打」　見小S出現哭了：小時候都看《康熙》

柯震東電波當保養笑曝「全家都打」　見小S出現哭了：小時候都看《康熙》

比特犬咬雪橇犬

比特犬咬雪橇犬

陳喬恩放閃Alan「睡覺被他親醒」！　被好友告知「老公有私生子」親自闢謠

陳喬恩放閃Alan「睡覺被他親醒」！　被好友告知「老公有私生子」親自闢謠

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面