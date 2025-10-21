超商百元「發財卡」抽輝達、台積電股票　限量100萬張10/29開賣

▲萊爾富推出「馬年發財卡」，最大獎抽「輝達、台積電」股票。（圖／業者提供）



記者林育綾／綜合報導

迎接明年馬年到來，萊爾富搶先推出「2026馬年發財卡」，全台限量發行100萬張，每張售價100元。發財卡延續去年「抽台積電股票」熱潮，獎項內容再升級，有機會抽到輝達（NVIDIA）股票500股、台積電股票1張，開卡再馬上抽「70種實體獎項」包含3C家電、旅遊美食等多項好禮，預計再掀起消費者買卡求好運。

▲「2026馬年發財卡」每張100元。（圖／業者提供）

萊爾富「2026馬年發財卡」活動自2025年10月29日起至2026年2月22日止，只要購買發財卡，並於2025年10月29日至2026年2月24日之間完成序號登錄，成為Hi-Life VIP會員，就能參與多重抽獎。

最大獎為「輝達股票500股」2名、「台積電股票1張」5名，總價值超過百萬元。越早登錄，最高可享7次抽獎機會，所有中獎名單將於6場直播公開，分別在：2026年1月14日、1月21日、1月28日、2月4日、2月11日及2月25日，由官方臉書「萊爾富超商Hi-Life」見證。

▲萊爾富推出「馬年發財卡」周周抽股票大獎。（圖／業者提供）

除了抽股票大獎，「馬年發財卡」還整合23家品牌優惠，橫跨旅遊、餐飲、生活三大領域，開卡即抽「70種實體大獎」，有機會抽到：iPhone 17、Nintendo SWITCH 2、越捷航空台北至越南雙人來回機票、LG空氣清淨機、LG除濕機、禾聯DC風扇、DORIS行李箱組等實用獎品。住宿及旅遊折扣包含AsiaYo、KKday、可樂旅遊、WeMo PASS、塔木德酒店等多元優惠，美食方面則有肯德基、必勝客、頂呱呱等多家品牌推出折扣餐點，生活服務如foodpanda生鮮雜貨專區訂單也能享5折優惠。

▲萊爾富100萬張「馬年發財卡」開賣。（圖／業者提供）

此外，每張發財卡還可掃描兌換「3款免費商品券」，儲存於Hi-Life VIP APP，支援跨店分次兌換，無論在哪間萊爾富皆可輕鬆領取餅乾、飲料等人氣商品。

萊爾富表示，想在馬年開運求財、送禮討吉利，又或是試試手氣，「2026馬年發財卡」只要小資百元，就有機會抱走大獎，更多活動細節可至萊爾富官網或臉書粉絲專頁查詢。