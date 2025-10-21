文化大學昨飆12級強陣風　2學生被吹倒撞頭「意識不清送醫」

記者許敏溶／台北報導

在颱風及東北季風共伴效應影響下，文化大學昨（20日）出現12級強陣風，校方昨下午緊急宣布全校停課。但據了解，瞬間強陣風仍導致10餘名學生受傷，多數學生被強風吹倒導致手腳擦傷，更有2名學生傳出倒地後撞到頭部而由救護車送醫。一名傷者指出，瞬間風速太恐怖，被風吹倒後只能抓住樹，但仍被強風吹到雙腳短暫離地，只能死命抓住樹卻被困約十分鐘，結果就是全身濕透跟膝蓋受傷。

▲文大因颱風與東北季風共伴效應，導致十餘名學生被強風吹倒受傷，甚至有學生由救護車送醫。（圖／讀者提供）

受到風神颱風及東北季風共伴效應影響，文化大學昨天一度出現12級強陣風，下午三點起全校停課，校方提醒學生務必注意自身安全，前往指定專車搭乘處有序下山，今天則是改採遠距教學方式授課。

不過，昨天陽明山上的強風驟雨，仍然讓不少文大學生留下深刻印象，包括強風把雨傘吹倒開花、學生被強風吹倒在地，更有學生幾乎是趴倒在地往前移動，不少學生全身濕透，同時也傳出學生受傷消息。

▲文大昨天出現強陣風，更傳出十餘名學生被強風吹倒而受傷。（圖／讀者提供）

據了解，昨天文大約有10餘名學生被瞬間強陣風吹倒後受傷，多數學生都是倒地後膝蓋受傷，有的女學生因為較瘦弱，被風吹倒後身體翻滾導致手臂也有擦挫傷，更有兩名學生傳出倒地後撞到頭部，因為意識不清楚而由救護車送醫治療。

一名傷者提及，昨天的風真的太大，尤其瞬間風速太恐怖，持續不停的吹，自己被風吹倒後撞到樹，為了不被吹走只能死命抓住樹，但仍被強風吹到雙腳短暫離地，就這樣抓住樹約十分鐘才脫困，結果就是全身濕透跟膝蓋受傷，至今仍心有餘悸。

文大今（21日）表示，昨天因為風雨較大，確實造成部分學生受傷，可能有的學生自己處理，但有9名學生受傷後到醫護室擦藥，另有兩名學生由救護車送醫，其中一名學生因為買東西吃滑倒撞到頭，在系主任陪同下搭救護車送醫，但在住院注射點滴後狀況穩定，昨晚已經返回宿舍，另一名學生傷勢較輕，當時為保險起見搭救護車送醫，昨天也已經出院。