北部乖乖上工！一票雙北人「撐傘上班」崩潰：襪子都濕了，氣

記者鄺郁庭／綜合報導

受風神颱風外圍環流與東北季風的「共伴效應」影響，今（21）日不少地區出現明顯風雨。就有網友發文，好奇詢問「早上各地的風雨情況如何？是否真不該放假？」並提到自己身在北部，覺得天氣狀況不一，想知道其他縣市的情形與首長的判斷是否正確。

有網友在PTT的Gossiping板問卦「早上各地的風雨情況如何？是否真不該放？」提到北部地區風雨強度不一，想聽聽其他地方上班上課的民眾回報，順便觀察各縣市政府是否有判斷錯誤。貼文一出，各地民眾紛紛留言回報現況。

其中，因為雙北沒有放假，不少上班族氣得直喊，「風大雨大，雙北賤民冒風雨上班囉」、「比颱風天還大結果不放」、「雨超爆幹大」、「內湖南港汐止風雨爆大，雨沒停過」、「新北沿海風雨超大可以放吧」、「板橋還好，一到北投變暴雨」、「今天早上上班，還好傘只吹翻一次，昨天下班走10分鐘吹翻四五次。」

但也有雙北人表示，「文山區普通下雨」、「台北覺得雨還好，但風很大」、「文山區很還好 完全沒了該放假的感覺…」還有其他地區民眾回報截然不同的天氣，「花蓮出太陽」、「高雄大太陽」、「彰化風超大但沒下雨。」

當中，一票網友一面倒抱怨或自嘲，「台北人刻苦耐勞，不要整天想放假」、「撐傘上班的最痛苦」、「襪子都濕了氣氣氣」、「國一車禍大塞了啦，開心了齁」。有網友則苦笑，「雙北市民最愛上班」、「台北騎車小心，尤其過橋時」、「北部乖乖上班啦！」