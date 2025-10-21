月底川習會登場　川普稱將討論「台灣議題」：中國不想動武

▲川普月底與習近平會面時，將討論到台灣議題。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）透露，他預期月底在南韓舉行的經濟會議期間，與中國國家主席習近平會面時，將討論到台灣議題，但他同時淡化美中因台灣問題爆發衝突的風險，強調雙方最終有望達成公平的貿易協議。

根據《路透社》報導，川普21日在白宮會晤澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）前受訪時表示，中國「沒有意圖」入侵台灣，但他坦言，這項議題預料會列入與習近平的會談內容中，「我們會談很多事情，我想那（台灣）也會是其中之一，但我現在不打算談這個。」

外界關注，美中兩大經濟體之間的貿易緊張關係仍未化解，雙方在關稅、科技與市場准入等問題上持續僵持。川普指出，他期待能與習近平達成一項讓「雙方都滿意」的強勁貿易協議。

談及區域安全問題時，川普強調美國在印太地區的軍事實力足以嚇阻中國對台動武，「中國不想這麼做。我們什麼都有最好的，沒有人敢挑戰我們。」

北京長期視台灣為其領土的一部分，並未排除以武力「統一」的可能。儘管美國與台灣沒有正式外交關係，但華府仍是台灣最重要的安全夥伴與軍火供應國，也因此成為美中關係中最敏感的焦點之一。