美國亞特蘭大機場　驚傳槍手現身

記者張靖榕／綜合報導

美國喬治亞州亞特蘭大市的哈茨菲爾德－傑克森國際機場（Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport）20日發生一起險些釀成重大傷亡的未遂事件。一名男子因家屬通報他持槍計畫前往機場開槍，警方隨即展開行動，最終在機場內成功逮捕該名嫌犯，並在他車上搜出一把AR-15突擊步槍。亞特蘭大警方表示，這是一場「被成功阻止的悲劇」。

警方指出，嫌犯為48歲的凱格爾（Billy Joe Cagle），來自距亞特蘭大約一小時車程的卡特斯維爾（Cartersville）， 雖然他被逮捕時身上沒有攜帶武器，但在機場外停放的車輛中搜出AR-15型步槍，因此目前他被控以「恐怖威脅罪」、「企圖加重傷害罪」、「在重罪行為中持有武器」與「重犯擁槍」等多項罪名。

根據喬治亞州矯正署資料，凱格爾曾於20多年前因持有大麻被定罪。目前尚不清楚他是否已有律師代理。亞特蘭大市長狄金斯（Andre Dickens）在記者會上表示，「這個人擁有一把半自動武器，也有精神健康問題，這兩者結合在一起，可能導致致命後果。」

亞特蘭大警察局長謝爾邦（Darin Schierbaum）指出，凱格爾當天早上透過社群媒體直播聲稱自己正前往機場，其家屬因而警覺並通知卡特斯維爾警方；後者隨即通報亞特蘭大警方。不過當局沒預料到，凱格爾其實早在上午9點30分前就已抵達機場南航廈，並在擁擠的美國運安局（TSA）檢查區一帶徘徊，行為舉止引發注意。

聯邦調查局（FBI）目前已介入協助調查，美國國土安全部長諾姆（Kristi Noem）也在社群平台X發文表示，「感謝執法人員在沒人受傷前就將該名男子逮捕。」

哈茨菲爾德－傑克森機場是全球最繁忙的機場之一，2024年旅客量超過1億800萬人次，今年適逢開場百年紀念；然而，機場目前也正面臨人力吃緊問題，發言人指出，由於聯邦政府關門已進入第20天，TSA人員與航空管制員雖屬於必要人員，仍必須無薪上班，導致部分員工請病假或轉任兼職補貼生計，引發安檢排隊時間拉長。