國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

以色列迎回第13具人質遺體　川普警告違約就「剷除哈瑪斯」

▲美國總統川普。（圖／路透）

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普20日表示，他會給予巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯遵守與以色列加薩走廊停火協議的機會，但同時警告只要違約，美方將「剷除」哈瑪斯。

法新社報導，以色列政府20日證實，已透過紅十字會（Red Cross）迎回另一具人質遺體，這是自本月10日停火協議生效以來，哈瑪斯交還的第13具人質遺體。

川普於白宮接待澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）期間向記者表示，「我們已和哈瑪斯談妥，他們會守規矩、表現友善。」他隨後強硬警告，「若他們違約，我們會出手，必要時將剷除他們。他們非常清楚這一點。」

儘管態度強硬，川普也強調，美軍不會參與對抗哈瑪斯的軍事行動。他指出，目前已有數十個國家同意加入協助加薩穩定的國際部隊，「他們非常願意介入」，「此外，如果我要求以色列出手，他們會在兩分鐘內行動」。

另一方面，以色列總理辦公室在聲明中指出，這具遺體是透過紅十字會交還，是一名先前失聯的人質。法新社引述一名哈瑪斯高層官員說法指出，該人質遺體原由「巴勒斯坦人民解放陣線」（PFLP）所屬武裝部隊持有，後轉交給哈瑪斯，再由後者移交紅十字會。

此次遺體交還顯示，即使在停火協議實施期間，加薩地區的武裝派系仍存在多重指揮與控制鏈，恐為未來人質談判及衝突降溫增添變數。

10/19 全台詐欺最新數據

快訊／美股三大指數齊揚　蘋果股價創歷史新高

針對美國國防部評估中國可能於2027年具備攻台能力，美國總統川普20日表達懷疑，認為中國無意對台動武，並透露已獲邀於明年初訪問中國。

