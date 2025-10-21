川普：中國無意犯台　計劃2026年初訪中

▲川普。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

針對美國國防部評估中國可能於2027年具備攻台能力，美國總統川普20日表達懷疑，認為中國無意對台動武，並透露已獲邀於明年初訪問中國。

綜合外電報導，川普當天在白宮與澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）會晤後受訪表示，「我認為我們與中國關係沒問題，中國並不想這麼做。」他並未明言是否會授權動用武力協防台灣，但強調中國清楚「美國目前是世界上最強大的軍事力量」，無論哪一方面皆為領先，「沒人敢輕舉妄動。我完全不認為習主席會這麼做」。

談及中國國家主席習近平對台意圖時，川普說，「這不代表他不重視，因為他可能非常在意，但我沒有看到任何動作。」川普補充表示，「在台灣或其他議題上，我認為我們會保持和平相處。」

川普和習近平預計將於10月底在韓國舉行的亞太經濟合作會議（APEC）峰會上會面。川普重申，他的首要目標是與中國達成「公平」的貿易協議。但當被問及是否會為達成協議而犧牲對台灣的支持時，川普並未正面回應。

川普表示，「我想對中國好。我很喜歡我和習主席的關係，我們之間互動良好。」此外，川普也透露自己已接受中國邀請，計劃於明年初前往訪問，「大致上已經安排好了」。