大陸 大陸焦點 特派現場

雅萬高鐵兩週年需「債務重組談判」　陸：高鐵評價不能只看財務數據

▲▼ 印尼總統佐科威（Joko Widodo）為雅萬高鐵正式營運揭幕。（圖／達志影像／美聯社）

▲中國大陸承建並共同經營的印尼雅萬高鐵。（圖／達志影像／美聯社）

記者魏有德／綜合報導

被視為「一帶一路」指標性基礎建設，由大陸承建的印尼首條高鐵「雅萬高鐵」在10月喜迎通車兩週年紀念。然而，近期卻傳出印尼政府正與大陸官方進行債務重組談判，主要是通車後的營運「入不敷出」，雖使用率持續上升，要支付中國國家開發銀行的貸款壓力仍十分沉重。

▲大陸外交部發言人郭嘉昆。（圖／路透）

▲大陸外交部發言人郭嘉昆。（圖／路透）

對此，大陸外交部發言人郭嘉昆今（20）日在回應記者提問「雅萬高鐵因資金短缺運營困難」時回應稱，兩年來，雅萬高鐵保持安全暢通，有序運行，累計發送旅客超過1171萬人次，客流量仍在持續穩定增長，經濟社會效益不斷釋放，為當地創造大量的就業崗位，有力促進沿線經濟發展，受到印尼各界的肯定和歡迎。

郭嘉昆強調，兩國政府高度重視項目發展，雙方主管部門和企業保持緊密協作，為高鐵安全穩定運營提供了堅實保障，「在評價高鐵項目時，除了看財務數據、經濟指標，還要看公共效益、綜合收益。中方願同印尼一道繼續做好雅萬高鐵高質量運營，進一步發揮項目對印尼經濟社會發展和地區互聯互通的帶動作用。」

根據印尼媒體報導稱，該國政府正尋求不動用國家預算的情況下，妥善處理雅萬高鐵的債務問題，其中，由中印合資組成營運雅萬高鐵的PT Kereta Cepat Indonesia China（KCIC）公司，將透過債務重組計劃來因應，或包括增加股權、新資金挹注等方案謀求解決債務問題。

10/19 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

雅萬高鐵印尼高鐵債務經營中國一帶一路負債

王子首認「家有遺傳病史」沒當兵 威廉停工「想去阿緯餐廳做外場」！

王子首認「家有遺傳病史」沒當兵 威廉停工「想去阿緯餐廳做外場」！
高雄女行人疑闖紅燈遭撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

高雄女行人疑闖紅燈遭撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

高雄女行人闖紅燈遭小黃撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

高雄女行人闖紅燈遭小黃撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

BLACKPINK高雄開唱嗨爆！　Jennie「脫到剩Bra」辣翻

BLACKPINK高雄開唱嗨爆！　Jennie「脫到剩Bra」辣翻

2025桃園護國宮太子忠孝文化季開跑 夜巡祈福「神的步行者」點亮信仰溫度

2025桃園護國宮太子忠孝文化季開跑 夜巡祈福「神的步行者」點亮信仰溫度

