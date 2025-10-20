　
社會 社會焦點 保障人權

虛擬幣交易是假的！科技女遭搶192萬　詐團收款員跑10分鐘被逮

▲南港警方查獲假賣幣真搶錢的搶匪湯男，幫被害人找為192萬現金。（圖／記者張君豪翻攝）

▲南港警方查獲假賣幣真搶錢的搶匪湯男，幫被害人找回192萬現金。（圖／記者張君豪翻攝、下同）

記者張君豪／台北報導

北市南港區18日傍晚發生一起虛擬貨幣交易糾紛演變搶奪案。丁女（48歲、任職科技業）因投資泰達幣，透過友人介紹幣商於南港路一段面交，未料虛擬幣尚未匯入帳戶，「幣商」竟抱走丁女192萬元現金上車加速逃逸。警方獲報後10餘分鐘火速將嫌犯逮捕，全案依詐欺、搶奪罪嫌送辦。

南港警方表示，轄內南港所18日16時38分許接獲丁女報案，稱遭交易對象搶奪皮包內新台幣逾百萬元。警方即刻調閱監視器並啟動線上警網攔截，且有熱心民眾提供逃逸方向，最終在康寧路三段查緝湯嫌（31歲）到案。

▲南港警方查獲假賣幣真搶錢的搶匪湯男，幫被害人找為192萬現金。（圖／記者張君豪翻攝）

警方調查，湯男為工人、有詐欺前科，稱在臉書看到徵人訊息，10月初起受詐騙集團指示執行「收款任務」，每日可得約5千元酬勞。湯男供稱本案使用車輛為租賃車，18日一天共收取197萬元贓款，其中台中5萬元、南港192萬元，落網坦承交易虛擬貨幣只是騙出被害人的幌子，對方拿出現鈔，他佯裝驗鈔，抱過192萬現金後即駕車逃逸。

警方調查：發現湯男係自台中北上至南港路一段取款，得手後駕車逃逸，不到10分鐘，被南港警方於康寧路三段攔查逮捕，贓款全數查扣。全案依詐欺、搶奪罪嫌送交士林地檢署偵辦，並將持續向上溯源追查集團幕後主嫌。

▲南港警方查獲假賣幣真搶錢的搶匪湯男，幫被害人找為192萬現金。（圖／記者張君豪翻攝）

南港分局長許城銘藉此案例呼籲，虛擬貨幣交易應以合法平台及具備第三方保障的方式進行，切勿於不明場所私下面交，以免投資未獲利反遭搶騙，「得不償失」。

10/19 全台詐欺最新數據

